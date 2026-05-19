Una joya de Pumas dispara su precio de mercado y desata la guerra entre los grandes de la Liga MX

Jordan Carrillo se ha convertido en el jugador más codiciado del próximo mercado de verano de la Liga MX. El mediocampista de 24 años, quien llegó a Pumas a principios de 2026 cedido por Santos Laguna en un préstamo de un año y sin opción a compra, protagonizó una liguilla de tal calibre que su nombre ya circula en las oficinas de los clubes más poderosos del futbol mexicano.

La situación contractual de Carrillo es el punto de partida de todo: el jugador está a préstamo en Pumas por un año y sin opción de compra, por lo que los derechos federativos siguen perteneciendo a Santos Laguna, club que tendrá la última palabra sobre su destino.

La actuación del mediocampista durante la liguilla del Clausura 2026 aceleró el interés de varios clubes. En el partido de ida de los cuartos de final ante América, Carrillo marcó un golazo que puso a Pumas con un pie en las semifinales. En la vuelta, el mediocampista llegó al área por velocidad, quebró la cintura de un defensa americanista y disparó ante la salida del arquero Rodolfo Cota para consumar el 3-0 que terminó siendo clave en la clasificación auriazul.

El rendimiento fue aún más determinante en la semifinal de vuelta ante Pachuca. Al minuto 56, Carrillo cobró un tiro libre pegado al primer poste que ingresó lentamente mientras el arquero Carlos Moreno se quedaba inmóvil, en lo que volvió eufórica a la afición en las tribunas de un Olímpico Universitario que pesó como hace mucho no lo hacía. Ese gol definió la eliminatoria: Pumas venció 1-0 a Pachuca, empató el global 1-1 y avanzó a la final del Clausura 2026 por mejor posición en la tabla.

Jordan Carrillo marcó el domingo su tercer tanto en la liguilla; su valor de mercado se ha disparado esta temporada con los Pumas. Mexsport

En el Clausura 2026, Carrillo acumula seis goles, tres asistencias.￼ De acuerdo con fuentes allegadas al futbolista, equipos como Guadalajara, América y Cruz Azul ya preguntaron por sus servicios. Santos Laguna ha tasado al mediocampista en un valor cercano a los 7.5 millones de dólares, cifra que representa un golpe fuerte para el presupuesto del Club América, aunque se especulaba que los azulcremas podrían suavizar la negociación incluyendo jugadores transferibles.

Pumas no cuenta con la cláusula de compra inmediata, lo que complica su permanencia, aunque desde la directiva universitaria no se descarta negociar la adquisición definitiva del futbolista. Una de las fórmulas que maneja el conjunto auriazul es ofrecer a jugadores cedidos a Santos, como Piero Quispe y Leonardo Suárez, como parte de un intercambio que facilite la negociación.

Carrillo llegó a Pumas con un valor de mercado de apenas 1.5 millones de dólares; en menos de seis meses en Ciudad Universitaria esa cifra ha quedado muy baja a su valor actual, la cual podría subir más si el cedido de Santos brilla en la final ante Cruz Azul y es clave en la conquista del título universitario.