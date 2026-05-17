Los memes del pase a la final de Cruz Azul

Cruz Azul festejó su pase a la final del Clausura 2026 de la Liga MX, luego de vencer a Chivas por marcador global de 3-4, partido que tuvo su dosis de polémica. Los aficionados también le pusieron su toque de celebración con varios memes que difundieron en redes sociales.

Joel Huiqui en los memes de la victoria de Cruz Azul Tomada de 'X'

En algunas imágenes y mensajes, se destacó lo que hizo el técnico Joel Huiqui, quien le cambió la cara a Cruz Azul desde que entró al quite. “Desde ese momento yo le tuve fe a Joel Huiqui. Siempre en su barco”, “La Huiquineta ya está en la final”, “De entrenador interino a finalista de la Liga MX… Joel Huiqui se lo está poniendo muy difícil a Cruz Azul para mirar en otra dirección”, “Joel Huiqui lleva más partidos de liguilla ganados que partidos de jornada regular dirigidos”.

Tomada de 'X'

Cruz Azul se puso adelante en el marcador con gol de Jeremy Márquez al minuto 5, luego de aprovechar un rebote en los linderos del área para mandar para mandar un disparo que sacudió las redes.

Los aficionados celebraron el pase a la final de Cruz Azul Tomada de 'X'

El festejo le duró poco, debido a que dos minutos después, Omar Govea emparejó los cartones con un disparo desde fuera del área.

Los aficionados difundieron varios mensajes e imágenes en redes sociales Tomada de 'X'

Para la segunda parte, los dirigidos por Joel Huiqui tomaron las riendas del partido, donde el portero Oscar Whalley se convirtió en el salvador por las diversas atajadas que realizó. Pero no duró mucho, ya que al 66 apareció Agustín Palavecino para mandar un disparo de larga distancia, en el trayecto Diego Campillo desvió el esférico, lo suficiente para que su arquero no pudiera contener el balón.

Algunos aficionados consideran que los que celebraron la derrota de Chivas, fueron los que le van al América Tomada de 'X'

Ahora, Cruz Azul espera rival, que saldrá de este domingo del ganador entre Pumas y Pachuca. La final se jugará en el Estadio Cuauhtémoc.