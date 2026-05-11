Polémicas designaciones de árbitros para las Semifinales de ida del Clausura 2026

Apenas unas horas después de vivir unos Cuartos de Final de auténtica locura, la Liga MX soltó una verdadera bomba mediática que encendió los ánimos de los aficionados al futbol mexicano. La Comisión de Arbitraje reveló de manera oficial las designaciones arbitrales para los choques de ida en las Semifinales del torneo Clausura 2026. Lejos de calmar las aguas rumbo a la antesala de la gran final, los nombres de los jueces elegidos desataron un vendaval de críticas y sospechas en las redes sociales.

Luis enrique Santander señalando una falta. Mexsport

Para sorpresa de propios y extraños, los encargados de impartir justicia en los duelos de alto voltaje entre Cruz Azul contra Chivas, y Pachuca frente a Pumas, cargan con una loza muy pesada sobre la espalda. Se trata de Luis Enrique Santander Aguirre y Maximiliano Quintero Hernández, dos silbantes que protagonizaron el mayor escándalo reglamentario de la liguilla hace apenas unos días.

EL ESCÁNDALO QUE PERSIGUE A LOS SILBANTES ELEGIDOS

Para entender la molestia generalizada de la fanaticada, es necesario retroceder al polémico choque de ida entre el América y la escuadra universitaria. En aquel vibrante encuentro, Luis Enrique Santander fungió como el árbitro central, mientras que Maximiliano Quintero operó como el cuarto oficial en la zona de bancas. Ambos estuvieron directamente involucrados en la controversial sustitución por conmoción de Sebastián Cáceres, la cual ocurrió cuando Miguel 'Shocker' Vázquez ya estaba fuera del terreno de juego y le permitieron reingresar.

Maximiliano Quintero señalando una infracción. Mexsport

Lo que desquició a los analistas deportivos fue la omisión total de este tremendo incidente en la cédula oficial del partido. Los silbantes dejaron pasar por alto una potencial alineación indebida que pudo cambiar el rumbo histórico de la eliminatoria. Por esta razón, el entorno del balompié azteca consideró que premiar a estos jueces con partidos de Semifinales resultó una decisión completamente incomprensible y arriesgada por parte de la Federación.

ASÍ SE REPARTIÓ LA JUSTICIA PARA LOS DUELOS DE IDA

Bajo este clima de máxima tensión, los silbantes tendrán la obligación absoluta de entregar actuaciones perfectas para limpiar su imagen. El primer platillo de la cartelera se servirá el próximo miércoles 13 de mayo, cuando La Máquina reciba al Rebaño Sagrado en el pasto del Estadio Banorte. Para este choque de titanes, Maximiliano Quintero saltará como juez principal, respaldado por José Ibrahim Martínez y Jair de Jesús Sosa en las banderas, con Vicente Jassiel Reynoso como cuarto árbitro.

Designaciones arbitrales para las Semifinales de ida del Clausura 2026. Foto: Redes Sociales

Un día después, el jueves 14 de mayo, la intensidad se trasladará a la Bella Airosa. En el Estadio Hidalgo, los Tuzos del Pachuca chocarán ante los inspirados Pumas de la UNAM. El polémico Luis Enrique Santander cargará con el silbato central de este vital compromiso, acompañado por Karen Janett Díaz y Jesús Lorenzo Soto como abanderados, dejando a Jorge Abraham Camacho en la zona técnica.

Con estas designaciones arbitrales, el morbo creció a niveles insospechados. Cualquier marcación dudosa, tarjeta mal sacada o revisión tardía en el VAR desatará un incendio monumental en la Liga MX. Los cuatro equipos sobrevivientes del Clausura 2026 se jugarán la vida y el prestigio en la cancha, pero sin duda alguna, los reflectores apuntarán sin piedad hacia el desempeño de los hombres vestidos de negro.