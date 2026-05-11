"En Chivas perdí el amor por el futbol": reveló Chicharito Hernández

Tras meses en el ojo del huracán, Javier ‘Chicharito’ Hernández reveló que en su segunda etapa con Chivas perdió el amor por el futbol; agradeció el apoyo de sus compañeros, y reiteró que se mantiene en activo pese a no contar con un club que defender en este semestre.

El actual máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, compartió en entrevista exclusiva con Marc Crosas –para TUDN- que el tramo final del 2025 se convirtió en una auténtica pesadilla, sin embargo, ahora disfruta su actualidad:

“Maravillosa, en noviembre y diciembre fueron muy duros, pero el Año Nuevo me cayó muy bien. Estoy muy pleno y muy feliz. En este año sabático para poder sanar y disfrutar (…) necesitaba alejarme un poco y estoy muy feliz y siendo muy humano”.

'Chicharito' Hernández con el dorsal 14. Mexsport

La noche del domingo 30 de noviembre de 2025 se convirtió en un parteaguas en la carrera y en la vida de Javier Hernández, ya que en los minutos finales de los Cuartos de Final ante Cruz Azul, falló un penal que representó su último partido con Chivas y la eliminación del Rebaño en la Liga MX; tras el suceso, su amor por el futbol desapareció:

Pude haberme retirado después de lo de Chivas y todo ese paso que tuve, empecé a sentir algo por el futbol que nunca había sentido (…) quería dejar de jugar”.

Meses más tarde de esa noche que puso fin y lo convirtió en uno de los grandes villanos en la historia reciente del club que lo vio nacer, Chicharito retomó el amor por el futbol luego de los 4 torneos en los que vistió la playera del conjunto Rojiblanco 12 veces campeón del futbol mexicano:

Regresó el por qué siempre he querido jugar futbol, había perdido el amor por el futbol (…) si no hubiera sido por mis compañeros en esos 4 torneos, me hubiera retirado”.

Chicharito Hernández jamás anotó en partido de Liguilla. Mexsport

Con 6 meses alejado de las canchas, el futuro inmediato del goleador azteca se mantiene como una gran incógnita, sin embargo, en las siguientes semanas podría existir un nuevo capítulo de Javier Hernández Balcazar en el futbol, sea de manera nacional o internacionalmente.

BFG