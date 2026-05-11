¡Cambio de árbitro! Escuchan plegarias de Pumas para Semifinal ante Pachuca

Luis Enrique Santander fue borrado para la Semifinal de ida entre Pachuca y Pumas, silbante que protagonizó una polémica ante los universitarios en esta misma Liguilla del Clausura 2026; Ismael Rosario López será el encargado de impartir justicia en los primeros 90 minutos de la eliminatoria.

Por el boleto a la Final del Clausura 2026, Pumas y Pachuca se enfrentan en las Semifinales del certamen, serie que arrancará el jueves 14 de mayo desde la cancha del Estadio Hidalgo.

Pese a que horas antes se habían revelado las designaciones arbitrales para los compromisos de ida, la Comisión de Árbitros compartió en una publicación posterior que Luis Enrique Santander no será el árbitro central del compromiso a celebrarse en la Bella Airosa.

Ninguno de los otros silbantes dejó su sitio para este compromiso que marcará la temporada de alguno de los dos equipos en cuestión, únicamente fue removido Luis Enrique Santander:

Árbitro Central: Ismael Rosario López.

Árbitro Asistente 1: Karen Janett Díaz.

Árbitro Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto.

Cuarto Árbitro: Jorge Abraham Camacho.

VAR: Guillermo Pacheco.

AVAR: Óscar Macías Romo.

El compromiso se llevará a cabo el jueves 14 de mayo en la cancha del Estadio Hidalgo en punto de las 19:00 horas tiempo del Centro de la Ciudad de México, mismo que se podrá sintonizar en exclusiva a través de Fox One.

Por su parte, la vuelta se llevará a cabo el domingo 17 de mayo desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario, donde se conocerá al segundo invitado a la Gran Final del Clausura 2026, mismo que estará contendiendo por el título ante el vencedor de la eliminatoria que protagonizarán Chivas y Cruz Azul, misma que cuenta con un alza del 150% en los boletos para el compromiso de ida a jugarse en la cancha del Banorte.

BFG