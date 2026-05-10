El mejor regalo del Día de las Madres: mamá de Santi Sandoval sabía que iba a anotar

Santiago Sandoval tuvo una noche soñada con las Chivas y el impacto fue todavía más especial por la fecha. Luego de convertirse en el héroe rojiblanco con un doblete en la remontada frente a Tigres, la mamá del juvenil mexicano confesó que ya intuía que algo grande iba a pasar justo antes del Día de las Madres .

Imaginate, feliz, orgullosa. Yo sabía, la verdad, no quiero escucharme arrogante, pero sabía que iba a metro gol. Nunca imaginé que fuera de esta manera, pero sabíamos que hoy iba a ser un gran partido para él ", comentó emocionada tras el encuentro.

La actuación de Sandoval, de apenas 18 años, terminó por colocarlo como una de las grandes historias de la Liguilla del Clausura 2026. Hace apenas un año prácticamente no figuraba dentro de la conversación del primer equipo y ahora apareció para darle vida al Guadalajara en uno de los partidos más importantes del semestre.

El delantero rojiblanco respondió en el momento de mayor presión y lo hizo en una serie donde las Chivas necesitaban un futbolista capaz de asumir protagonismo. Sus anotaciones no solamente impulsaron la clasificación, también terminaron por convertirlo en el nombre del momento dentro del entorno rojiblanco.

Ha costado. La gente que nos conoce sabe lo que ha costado. Él ha trabajado muchísimo, ha sido constante, disciplinado, enfocado. A pesar de que tiene 18 años y que está chavito y que probablemente tuviera distracciones a esa edad, él sabe lo que quiere y hoy se vio reflejado ”, explicó su madre.

Las palabras tomadas todavía con más fuerza por el contexto familiar, ya que el doblete de Santiago Sandoval llegó apenas unas horas antes del Día de las Madres en México, convirtiéndose en un recuerdo imposible de olvidar para toda la familia.

Imagínate, estoy feliz ”, respondió entre sonrisas cuando le recordaron que este domingo se celebra el Día de las Madres.

Ahora, el atacante mexicano buscará mantener el impulso en las semifinales, mientras su historia continúa creciendo a pasos acelerados dentro de unas Chivas que encontraron en el juvenil a su nuevo héroe inesperado.