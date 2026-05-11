FIFA amenaza a dueños de palcos en el estadio Banorte: cancelarán boletos si detectan reventa

La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 suma un nuevo frente de tensión en México. La FIFA ha endurecido su postura frente a los propietarios de palcos y plateas del estadio Banorte, al establecer una prohibición total sobre la reventa, cesión o comercialización de boletos para los partidos del torneo.

La medida, comunicada de forma directa por la administración del inmueble, coloca los lineamientos del organismo internacional por encima de cualquier práctica local. Quien incumpla, pierde el acceso.

Prohibición total y sin excepciones

Durante años, los palcohabientes han operado bajo un esquema flexible que les permitía ceder o rentar sus espacios mediante plataformas autorizadas del propio estadio. Esa lógica queda suspendida para la Copa del Mundo.

El comunicado señala que ningún boleto podrá ser vendido, transferido o intermediado fuera de los canales oficiales de la FIFA. La restricción alcanza redes sociales, plataformas digitales y cualquier tipo de tercero no autorizado.

Resultan aplicables de manera preferente y obligatoria los lineamientos establecidos por la FIFA, los cuales prohíben la reventa, oferta, comercialización, cesión o transferencia de boletos por cualquier medio”.

La amenaza de cancelación inmediata

El punto más sensible del anuncio está en las consecuencias. La FIFA activará el apartado 21 de sus términos de uso, que le permite cancelar boletos de manera unilateral si detecta irregularidades.

FIFA podrá cancelar cualquier boleto respecto del cual detecte una utilización o comercialización en contravención de los lineamientos”.

La advertencia eleva el riesgo para los propietarios. No sólo perderían el acceso a un partido, podrían quedar fuera de todo el torneo en caso de incumplimiento. Un cambio de reglas a contrarreloj

Tras negociaciones previas, existía la expectativa de que los dueños de palcos mantuvieran cierto margen para rentar sus espacios durante el Mundial, siempre bajo esquemas controlados.

Esa posibilidad se diluye a pocas semanas del torneo. La FIFA optó por un modelo centralizado que prioriza el control total del mercado de boletos, en línea con su estrategia global de venta y reventa.

Logística diferenciada para el acceso

El comunicado también detalla cómo se entregarán los accesos para los partidos, marcando una diferencia entre quienes adquirieron paquetes especiales y quienes no.

Los usuarios con paquetes de hospitality recibirán sus boletos junto con el servicio contratado, bajo la logística definida por ese esquema. En cambio, los titulares regulares deberán acudir de forma presencial al estadio en fechas y horarios que serán anunciados.

La medida busca reforzar la trazabilidad de cada entrada y evitar cualquier desviación en su uso.

El caso del estadio Banorte refleja una tendencia más amplia. La FIFA controla cada punto del ecosistema comercial que lo rodea. El mercado de boletos se ha convertido en una pieza clave, tanto por ingresos como por regulación.