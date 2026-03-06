Futbolistas españoles piden cambiar la sede de la Finalissima entre Argentina y España

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) pidió a UEFA y CONMEBOL reconsiderar la sede de la Finalissima entre España y Argentina, prevista para disputarse en Qatar, ante la escalada del conflicto en Medio Oriente en las últimas semanas.

El sindicato que representa a los jugadores españoles emitió un comunicado oficial en el que expresó su desacuerdo con que el partido se dispute en una región marcada por la tensión geopolítica, al considerar que la seguridad de los futbolistas debe ser la prioridad.

“En ningún caso debe disputarse en una zona de conflicto para no poner en riesgo la integridad de nuestros compañeros”, señaló la organización en el documento difundido.

La AFE recordó que el encuentro, que enfrentará a los campeones de la Eurocopa y la Copa América, tiene programado jugarse en el estadio Lusail, escenario que también fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022.

Además de la Finalissima, el sindicato también manifestó preocupación por el partido clasificatorio al Mundial femenino que la selección de España debe disputar frente a Ucrania en Turquía, otra zona que consideran afectada por la incertidumbre generada por los recientes ataques en la región.

En su posicionamiento, la asociación subrayó los riesgos logísticos y de seguridad que pueden derivarse de la situación actual.

“Muchos lugares pueden convertirse en objetivos de misiles y cualquier espacio aéreo podría cerrarse de un momento a otro y sin previo aviso, lo cual dejaría a las jugadoras en una situación muy complicada”, explicó la organización.

La AFE también cuestionó la coherencia de disputar partidos en regiones con tensión militar mientras distintos gobiernos europeos están evacuando a sus ciudadanos de zonas potencialmente peligrosas.

“Resulta muy difícil de entender que, mientras diferentes gobiernos están evacuando a ciudadanos de zonas que pueden sufrir acciones bélicas, nuestras compañeras se desplacen a una de ellas para disputar un partido de futbol”, añadió el sindicato.

La preocupación también alcanzó al entorno de la selección española masculina. El entrenador Luis de la Fuente reconoció que el tema se encuentra en discusión y que la posibilidad de buscar otra sede está sobre la mesa.

“La solución sería que, mientras no se pueda jugar allí, se busque otra sede si es posible”, comentó el técnico.

Pese a las presiones, la UEFA mantiene de momento su postura inicial. El organismo europeo señaló que no se está considerando una sede alternativa por ahora y que esperarán hasta el final de la próxima semana para tomar una decisión.

Mientras tanto, la incertidumbre crece en torno al partido, especialmente después de que todo el futbol en Qatar fue suspendido hasta nuevo aviso, tras la determinación tomada el domingo por la federación local.