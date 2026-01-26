Filtran jersey de Corea del Sur para Mundial 2026... ¿Guiño a las Armys de BTS?

Se filtró el jersey de visitante que Corea del Sur estará utilizando durante el Mundial 2026, mismo que lanzaría un guiño a las Armys de BTS, ya que porta el color morado, vínculo que une al fandom con el grupo asiático que rompe paradigmas en diversas fronteras del mundo.

Pese a que no existe una versión oficial por parte de la Federación Coreana de Futbol, todo parece indicar que el color morado es con base en la Mugunghwa, flor nacional de Corea del Sur que simboliza la resistencia, la perseverancia y la belleza eterna.

La relación del jersey con las Armys viene justamente de la tonalidad que estarán vistiendo los 26 jugadores que representen a Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que el morado para BTS y su fandom es señal de amor, apoyo y una conexión eterna que trasciende barreras hasta el último de los días.

Esta es la playera que estará vistiendo el conjunto al que Heung-Min Son intentará hacer trascender y alcanzar el cuarto lugar conseguido en la edición en 2002; de 11 participaciones, en 8 terminó eliminado durante la Fase de Grupos:

¿Corea del Sur jugará contra México con su jersey morado?

En la Fase de Grupos del Mundial 2026, México y Corea del Sur se enfrentarán en el segundo compromiso de ambos conjuntos, donde alguno de ellos podría asegurar -o prácticamente hacerlo- su sitio en la ronda de 16avos de Final.

Para este compromiso, Corea del Sur fungirá como visitante administrativo, por lo que se abre completamente la posibilidad de que el Tri utilice su uniforme verde y el conjunto asiático lo haga con el de visitante, en este caso, el jersey morado.

Estos son todos los antecedentes de México Vs Corea del Sur en Mundiales:

1998 / México 3-1 Corea del Sur (Fase de Grupos).

2018 / México 2-1 Corea del Sur (Fase de Grupos).

2026 / México Vs Corea del Sur – jueves 18 de junio, 19:00 horas de la CDMX, Estadio Akron.

* El único partido en donde el Tri será visitante administrativo será ante el rival europeo que está por definirse, compromiso que se disputará en la cancha del Estadio Azteca.

