Las 3 playeras con las que México jugaría el Mundial 2026

La Selección Mexicana ya presentó la playera verde con la que estará debutando en el Mundial 2026, sin embargo, en los últimos días se filtraron las playeras de color blanco y negro que estarían vistiendo de manera alternativa en sus demás compromisos tanto previos como posteriores a la Copa Mundial de la FIFA.

Estrenando la playera verde en partidos amistosos, el conjunto de Javier Aguirre ya lució la piel que estará vistiendo el siguiente jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca, día en el que inaugurará el Mundial 2026 contra Sudáfrica, buscando tres puntos que representen el primer paso para superar la Fase de Grupos.

Playera verde de México en el Mundial 2026

Con un diseño que se inspiró en la playera utilizada en el Mundial de Francia 1998, México lucirá el calendario azteca de nueva cuenta en la máxima justa del futbol.

Este será el uniforme principal, mismo que el Tri estaría utilizando en sus partidos más representativos tanto del certamen del próximo verano como de sus siguientes partidos y torneos oficiales.

Playera blanca de México en el Mundial 2026 (sin anuncio oficial)

Pese a que la Selección Mexicana ni Adidas han presentado de forma oficial la playera blanca del conjunto nacional, en redes sociales comenzó a trascender la imagen -y videos- de ésta, misma que cuenta con detalles en verde oscuro y rojo.

Además, este artículo será uno de los especiales por parte de la marca que viste al Tri, mostrando el trefoil, emblema icónico de la línea Adidas Originals.

La Selección Mexicana volvería a vestir de blanco en los Mundiales.

Playera negra de México en el Mundial 2026 (rumor)

Finalmente, la playera negra que circula del Tri no está confirmada y estaría lejos de serlo, ya que México únicamente contaría con la posibilidad de registrar dos uniformes para el Mundial 2026, relegándolo como una opción para la siguiente temporada futbolística, donde -seguramente- el verde desaparecerá de nueva cuenta como color principal.

En caso de ser verídico, se convertiría en la séptima playera de color negro en la historia de la Selección Mexicana.

El Mundial 2010 es el único en el que la Selección Mexicana jugó con una playera negra.

BFG