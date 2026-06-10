Playera de Haití generó controversia; FIFA modificó el diseño

La playera de la selección de Haití generó polémica por un detalle “político”, lo que ocasionó que FIFA exigiera una modificación en su diseño, a unas horas de iniciar el Mundial 2026.

El detalle que causó controversia fue el homenaje a los ciudadanos haitianos que contribuyeron al futuro del país. La empresa encargada de diseñar la playera opinó al respecto.

“Trabajando con estrecha colaboración con la Federación Haitiana de Futbol, nuestro objetivo durante todo el proceso fue crear una playera que celebrara el orgullo, la resiliencia y el espíritu del pueblo haitiano. Se desarrollaron y perfeccionaron varios conceptos durante varios meses y se presentaron a través del proceso de aprobación del estándar de la FIFA”, indicó.

FIFA consideró que ciertos elementos visuales podrían interpretarse de manera diferente Reuters

La empresa descartó que el diseño final pretendiera ser una declaración política y reveló el dictamen de la FIFA, solicitando modificaciones al diseño.

“Durante este proceso de revisión, la FIFA determinó que ciertos elementos visuales podrían interpretarse de manera diferente según su reglamento de equipamiento y, en última instancia, solicitó modificaciones al diseño”, añadió.

El comunicado que publicó la empresa que se encargó de diseñar la playera de la selección de Haití para el Mundial Reuters

El pasado mes de marzo, la compañía y la Federación Haitiana de Futbol revelaron la playera para el Mundial 2026.

La selección de Haití se ubica en el sitio 83 del ranking mundial de la FIFA y debutará el próximo sábado en el Mundial 2026m su primer partido desde Alemania Federal en 1974.

El pasado 3 de junio, Haití goleó 4-0 a Nueva Zelanda en duelo que se realizó en Fort Lauderdale, Florida y, recientemente, sufrió un tropiezo al caer 2-1 con Perú.

Una prohibición del Gobierno de Estados Unidos ha impedido que los aficionados viajen desde Haití, un país asolado desde hace años por la inestabilidad. La ONU afirmó recientemente que casi 1.5 millones de personas dentro de Haití se han visto desplazadas por la violencia de las bandas.

LOS PARTIDOS DE LA SELECCIÓN DE HAITÍ EN EL MUNDIAL 2026:

- Sábado 13 de junio: Haití vs. Escocia – Estadio Boston.

- Viernes 19 de junio: Brasil vs. Haití – Estadio Filadelfia.

- Miércoles 24 de junio: Marruecos vs. Haití – Estadio Atlanta.