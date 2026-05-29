Selección de Haití: historia, títulos, datos y su mejor jugador histórico 

Haití es uno de los pioneros del futbol en el Caribe, con una historia que alcanzó su punto más alto en la década de los 70. Su gran hito fue la clasificación al Mundial de Alemania 1974, tras ganar el Campeonato de la Concacaf en 1973. En aquella cita, los haitianos protagonizaron uno de los momentos más icónicos de las Copas del Mundo: el delantero Emmanuel "Manno" Sanon anotó un gol contra la legendaria Italia, rompiendo la racha de imbatibilidad de mil 142 minutos del portero Dino Zoff. Ese gol puso a Haití en el mapa global, demostrando que el talento caribeño podía desafiar a los gigantes de Europa.

Tras ese periodo dorado, la selección haitiana atravesó décadas de dificultades institucionales y sociales que afectaron su rendimiento deportivo. Sin embargo, el "espíritu granadero" resurgió con fuerza en la Era Moderna, especialmente en la Copa Oro 2019. En ese torneo, Haití asombró a la región al terminar como líder de grupo con paso perfecto y remontar un 2-0 en contra ante Canadá en cuartos de final para alcanzar unas históricas semifinales. Ese equipo, liderado por figuras como Duckens Nazon y Frantzdy Pierrot, devolvió la esperanza a una nación que ve en el futbol su mayor refugio y motor de alegría.

De cara al Mundial 2026, Haití llega con una de las generaciones más competitivas de su historia, aprovechando la estructura de jugadores formados en las ligas de Francia y la MLS. Bajo la dirección técnica actual y con el impulso de la expansión de cupos en la Concacaf, "Les Grenadiers" han peleado palmo a palmo en las eliminatorias para regresar a la máxima cita tras 52 años de ausencia. Su futbol, caracterizado por la potencia física y una técnica individual depurada, busca que el 2026 sea el escenario donde el orgullo de la primera república negra del mundo vuelva a brillar con luz propia.

Haití compartirá el Grupo C junto a Brasil, Escocia y Marruecos @fhfhaiti

DATO CURIOSO:

Durante su camino de clasificación al Mundial 2026, la Selección de Haití no celebró sus partidos como local en su país. Debido a la crisis socio-económica, el equipo caribeño fungió de local administrativo en Curazao y Aruba.

FICHA TÉCNICA:

Participaciones totales: 2 (1974 y 2026)

Mejor posición histórica: Fase de grupos (1974)

Mejor posición (Era Moderna): No tiene

Récord histórico (Partidos): 3PJ, 0PG, 0PE, 3PP

Goles: 2 a favor, 14 en contra

Máximo goleador en Mundiales: Emmanuel Sanon (2)

Jugador con más partidos: Eddy Antoine, Pierre Bayonne, Jean-Claude Désir, Henry Francillon, Emmanuel Sanon, Philippe Vorbe y el capitán, Wilner Nazaire (3)

Gol más rápido: Emmanuel Sanon (Minuto 46 vs Italia, 1974)

Racha de clasificaciones: 0

Confederación: Concacaf

FIGURA: Johny Placide

DT: Sébastien Migné