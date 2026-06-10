EU dejará entrar a las ‘personas correctas’; Trump asistirá a partidos del Mundial

Donald Trump, presidente de EU, señaló que su Gobierno trabaja para que puedan garantizar que las personas adecuadas entren a su país, luego de que diversas situaciones han empañado el Mundial 2026 en esta entidad, como la ofensiva contra la inmigración en el que se han visto perjudicados aficionados, dirigentes y un árbitro somalí que participaría en el torneo.

“Estamos trabajando muy de cerca para garantizar que las personas adecuadas entren en nuestro país”, dijo a los periodistas en el Despacho Oval.

Vista del vestidor del estadio New York/New Jersey Reuters

El mandatario estadunidense afirmó que asistirá a los partidos del Mundial 2026. “Lo haré, lo haré”.

Donald Trump expresó que habló con Gianni Infantino por la mañana y le señaló el éxito que ha dejado el Mundial 2026.

“Hablé con Gianni esta mañana... dijo que nunca ha habido nada siquiera parecido”, dijo.

Hace poco, el árbitro somalí, Omar Arten, fue rechazado por Estados Unidos para dirigir en el Mundial, suceso que se dio a su llegada al aeropuerto internacional de Miami. ¿El motivo? Por posibles sospechas de estar vinculado a presuntos miembros de organizaciones terroristas.

En una entrevista al New York Times, el árbitro señaló que desconoció los motivos por los que no se le permitió entrar a territorio estadunidense. Afirmó que tenía todo el visado correcto. “Solo soy un árbitro que intentaba vivir su sueño, el mayor sueño de su vida, que es participar en un Mundial”.

Omar Arten señaló que fue interrogado durante 11 horas antes de ser llevado a una celda de retención, donde estuvo varias horas.

Con información de AFP.