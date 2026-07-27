Escándalo en Italia: Andrea Pirlo, vetado de la Selección por un polémico contrato ruso

La Federación Italiana de Futbol se encuentra en una encrucijada crítica. La reciente exclusión de Andrea Pirlo de la contienda para ocupar el puesto de director técnico de la Selección Nacional de Italia ha destapado una crisis institucional y deportiva que afecta los cimientos de la Azzurra.

El polémico contrato ruso que vetó a Andrea Pirlo

La candidatura de Andrea Pirlo se desplomó tras intensos cuestionamientos políticos sobre su contrato como embajador de Fonbet, una casa de apuestas rusa. Diversos sectores políticos italianos argumentaron que este vínculo comercial presentaba un conflicto de intereses incompatible con la postura oficial de Italia respecto al apoyo a Ucrania en el conflicto bélico con Rusia.

Aunque Pirlo defendió que su acuerdo era puramente deportivo y comercial, vinculado a su actual cargo en el Dubai United, la presión fue insostenible. El exjugador, quien buscaba redimirse tras etapas irregulares en Juventus y Sampdoria, confirmó a través de sus redes sociales que ya no es candidato para el banquillo italiano.

¿Por qué Paolo Maldini evalúa renunciar a la Selección Italiana?

Esta decisión no solo afecta al banquillo, sino también a la estructura directiva. Informes periodísticos sugieren que Paolo Maldini, quien asumió como director deportivo hace apenas 16 días con la misión de restaurar el orden, estaría considerando su renuncia tras ver descartada su opción preferida. Para Maldini, Pirlo representaba una visión fresca y alineada con la promoción de jóvenes talentos.

La situación es más grave considerando que figuras de la talla de Pep Guardiola y Carlo Ancelotti ya declinaron ofertas para liderar a un equipo que arrastra el peso de no clasificarse a tres Copas del Mundo consecutivas. La derrota ante Bosnia y Herzegovina en el reciente repechaje profundizó una crisis que parece no tener fin.

Los candidatos para nuevo DT de Italia: Conte, Mancini e Inzaghi

Con el despido de Luciano Spalletti y el paso fugaz de Gennaro Gattuso, la Azzurra busca desesperadamente estabilidad. Los nombres de Roberto Mancini y Antonio Conte vuelven a sonar con fuerza, junto a la opción de Simone Inzaghi.

La decisión final, que recaerá sobre el presidente federativo Giovanni Malagò, marcará el destino de un equipo que debe prepararse urgentemente para los compromisos de la Liga de Naciones en septiembre. Italia se enfrenta a una carrera contra el tiempo para recuperar su prestigio internacional en el futbol de Europa.