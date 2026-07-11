Paolo Maldini dirigirá Italia y buscará terminar con su ausencia en los Mundiales

La Federación Italiana de Futbol anunció este sábado el nombramiento de Paolo Maldini como nuevo entrenador de la Selección Nacional de Italia, una decisión que también forma parte de una reestructuración más amplia dentro del futbol de selecciones del país.

Como parte del nuevo proyecto, Leonardo, exdirector deportivo del París Saint-Germain y del AC Milan, se incorporará como asesor de Maldini para acompañarlo en esta nueva etapa.

Maldini encabezará una nueva etapa para el futbol italiano

Giovanni Malagò, presidente de la Federación Italiana de Futbol, explicó que desde un principio consideró a Paolo Maldini como la persona indicada para asumir la conducción del proyecto deportivo de las selecciones nacionales.

Pensé que sería la persona idónea para supervisar el sector técnico de la FIGC, que incluye no solo a la selección absoluta, sino también a todas las selecciones juveniles. Durante dos semanas analizamos todos los proyectos en detalle, y Paolo me dijo inmediatamente que estaría encantado de contar con Leonardo como consultor, porque el trabajo es extenso, exigente y desafiante. Me alegra, porque le tengo un profundo respeto a Leonardo.

Para Maldini será su primera experiencia como entrenador, luego de haber desarrollado una etapa como directivo del AC Milan. Ahora encabezará un proyecto con un contrato de cuatro años que contempla el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030 y la participación de Italia en la Eurocopa de 2028.

Además de asumir la dirección técnica de la selección absoluta, el histórico exfutbolista tendrá un papel de mayor alcance dentro de la organización. Maldini también será presidente del Club Italia, organismo encargado de coordinar todas las selecciones nacionales italianas, tanto en la rama varonil como femenil, incluyendo categorías con límite de edad, futbol sala, futbol de playa, equipos olímpicos, la representación en la Universiada, el equipo de leyendas y la división de eSports.

Maldini será el encargado de dirigir el futbol de selecciones en Italia. Reuters

El objetivo será devolver a Italia a una Copa del Mundo

El principal reto de Paolo Maldini será poner fin a la ausencia de Italia en las Copas del Mundo.

La última participación de la selección italiana en un Mundial fue en Brasil 2014. Desde entonces, los Azzurri no han logrado superar la fase de clasificación de la UEFA para conseguir un boleto al torneo.

Esa racha convierte el regreso a una Copa del Mundo en la prioridad del nuevo proceso que encabezará el exdefensor italiano.

Pese a esa ausencia mundialista, la selección italiana logró conquistar la Eurocopa de 2020, torneo que se disputó un año después de lo previsto debido a la pandemia por COVID-19. En aquella ocasión, Italia derrotó a Inglaterra en la tanda de penales para levantar el título continental.

Ahora, con Paolo Maldini al frente y Leonardo como asesor, la Federación Italiana apuesta por una nueva estructura para intentar devolver a Italia al escenario mundial y construir un proyecto que abarque desde las categorías inferiores hasta la selección mayor durante el ciclo que culminará con la Copa del Mundo de 2030.