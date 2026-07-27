¿Hubo amenazas del narco en el México vs Ecuador? Esto respondió el DT de Ecuador

Durante semanas, la eliminación de Ecuador a manos de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026 estuvo rodeada por versiones que trascendieron las canchas. En redes sociales y algunos medios comenzó a circular el rumor de que integrantes del crimen organizado habrían amenazado a futbolistas ecuatorianos para dejarse vencer frente al equipo dirigido por México.

Las especulaciones crecieron hasta cruzar fronteras y encontraron eco incluso en Argentina. Sin embargo, casi un mes después de aquella derrota en el Estadio Ciudad de México, Sebastián Beccacece decidió poner fin a cualquier teoría.

En entrevista con Radio Centro, el extécnico de la selección ecuatoriana rechazó de manera contundente que existieran presiones o amenazas extradeportivas sobre su plantel.

Falso y desmiento tajantemente cualquier especulación. Nosotros perdimos porque México fue mejor que nosotros en el primer tiempo futbolísticamente y se terminó el debate".

Con esas palabras, el estratega argentino descartó cualquier vínculo entre la derrota y supuestos actos del crimen organizado, una versión que tomó fuerza en los días posteriores al encuentro.

Beccacece asume la responsabilidad por el fracaso

Lejos de buscar explicaciones externas, Beccacece asumió la responsabilidad por la eliminación mundialista y reconoció que el equipo no estuvo a la altura en el momento decisivo.

Sentí que yo como técnico no estuve a la altura del proceso en el Mundial. Mejor que me critiquen a mí y dejen a los chicos tranquilos y que estén bien. Ver llorar a los jugadores me partió el alma".

El entrenador lamentó no haber podido llevar a Ecuador más lejos en la Copa del Mundo, aunque aseguró que la generación de futbolistas tiene el potencial para darle nuevas alegrías al país.

No tuvimos el final que merecíamos y que queríamos, pero hay que aceptar que a veces las cosas no son como las sueñas o imaginas. No tengo dudas de que estos chicos darán alegrías a la gente en el futuro".

México fue el único rival que superó a Ecuador

Beccacece también hizo un balance futbolístico de la participación ecuatoriana. Consideró que su equipo fue superior frente a Costa de Marfil, Curazao y Alemania, aunque reconoció que la historia cambió frente a México.

Nosotros intentamos por todos los medios anotar. Fuimos de los que más remates tuvimos a los palos. Tranquilamente podíamos ganar y ser primeros por el desarrollo, pero esto es de concretar y no de merecimientos".

El juego con México fue el único partido donde fuimos superados, donde no pudimos mostrar nuestro juego. No nos dejó demostrar por qué estuvimos en esa instancia".

Con sus declaraciones, Beccacece dio por cerrada una de las polémicas que acompañó la eliminación ecuatoriana. Para el entrenador argentino no hubo amenazas, conspiraciones ni factores ajenos al futbol.