Revolución en la Premier League: la estricta regla de la IFAB que castigará a los porteros

El futbol inglés está a punto de transformar su dinámica competitiva de manera radical. A partir del 1 de agosto de 2026, la FA, la Premier League, la EFL y la WSL implementarán una medida con el aval de la IFAB diseñada para erradicar el llamado "tiempo muerto táctico". Esta maniobra, en la que los guardametas simulan molestias físicas para enfriar el ritmo del partido o permitir instrucciones desde el banquillo, será severamente penalizada.

El drástico castigo deportivo a porteros en el futbol inglés

Bajo la nueva normativa de la Premier League, si el árbitro autoriza la entrada del cuerpo médico para atender al guardameta, el equipo infractor deberá jugar con un futbolista menos durante un minuto de tiempo neto tras la reanudación del partido.

El director técnico tendrá un límite estricto de 10 segundos para comunicar al cuarto árbitro qué jugador de campo abandonará temporalmente el terreno. En caso de no cumplir con este plazo, el capitán del equipo deberá retirarse obligatoriamente a la línea de banda.

¿Cuáles son las nuevas reglas de la FIFA e IFAB aplicadas en 2026?

Esta nueva regla no es un hecho aislado; debe entenderse como la continuación lógica de un ambicioso proceso de modernización reglamentaria. Durante la reciente Copa del Mundo, la IFAB y la FIFA implementaron un paquete histórico de normas diseñadas para aumentar drásticamente el tiempo efectivo de juego y penalizar las artimañas tradicionales que interrumpían el flujo del espectáculo.

La implementación en la Premier League retoma y profundiza el espíritu de aquellas medidas mundialistas:

Límites en sustituciones: El jugador debe salir en menos de 10 segundos. Si se excede, el cambio se congela por un minuto y el equipo juega temporalmente con 10 hombres para evitar pérdidas de tiempo.

El jugador debe salir en menos de 10 segundos. Si se excede, el cambio se congela por un minuto y el equipo juega temporalmente con 10 hombres para evitar pérdidas de tiempo. Cronómetro en saques de banda y puerta: Se introduce una cuenta regresiva estricta de 5 segundos. Su infracción otorga la posesión de la pelota al rival o le concede un tiro de esquina para acelerar el ritmo del juego.

Se introduce una cuenta regresiva estricta de 5 segundos. Su infracción otorga la posesión de la pelota al rival o le concede un tiro de esquina para acelerar el ritmo del juego. Asistencia médica fuera del campo: Cualquier futbolista atendido por los médicos debe permanecer un minuto completo fuera de la cancha antes de reingresar, eliminando las simulaciones en los minutos finales del partido.

Cualquier futbolista atendido por los médicos debe permanecer un minuto completo fuera de la cancha antes de reingresar, eliminando las simulaciones en los minutos finales del partido. Protocolo de capitanes ante el árbitro: Solo el capitán del equipo tiene permitido hablar con el colegiado. Cualquier reclamo o presión de otro jugador se sanciona inmediatamente con tarjeta amarilla.

Los arqueros tendrán más límites a las acciones para perder tiempo por atención médica en el balompié inglés. Reuters

Con esta nueva disposición táctica, el futbol de Inglaterra consolida la tendencia global de priorizar la fluidez, dejando atrás las prácticas antideportivas que históricamente frenaban el espectáculo en Europa.