Celebran con éxito la cuarta etapa del Cupra Pádel Tour Imagen

Querétaro fue sede de la cuarta etapa del Cupra Pádel Tour Imagen, un torneo con causa que congregó a 220 competidores con dos objetivos claros: divertirse y ayudar.

Por quinto año consecutivo, Cupra e Imagen unen esfuerzos para fomentar el deporte y al mismo tiempo ayudar a quienes lo necesitan; en 2026 dos fundaciones serán beneficiadas con esta justa.

Luis Mendoza, director del Cupra Pádel Tour Imagen, indicó que cada año el interés por este torneo crece, no solo por la popularidad que está ganando el pádel sino el prestigio de la organización.

“Es una gira de pádel nacional que se organiza junto con Cupra e Imagen Radio; somos una gira que hace siete ciudades al año, ahorita estamos en la cuarta etapa que es en Querétaro e involucra a profesionales y amateurs”.

En cada ciudad, se reconoce a las y los ganadores de cada categoría, con ramas varonil y femenil; en la ciudad de Puebla, los equipos ganadores de la categoría OPEN se enfrentarán, no solo para definir al campeón absoluto, sino conocer a qué fundación irán los recursos.

“Tenemos dos fundaciones que están participando con nosotros y la dinámica que estamos haciendo es que: en las semifinales vamos a hacer un sorteo a ver qué pareja representa a cada fundación y los que ganen se llevan 60 mil pesos, que se va a donar a la fundación, y la pareja que pierda se debe dar 40 mil pesos; en realidad es ganar-ganar para todos”.

La ciudad de Querétaro se convirtió en la capital del deporte con causa al recibir la cuarta etapa del Cupra Pádel Tour Imagen. Especial

La fundación Villas Juan Pablo, que atiende a niñas y niños con Síndrome de Down, y Glasswing, que opera programas educativos, son las fundaciones beneficiadas de la edición 2026.

Para Mauricio Pedroza Izquierdo, dueño del FEMAC Pádel Club en Querétaro, el torneo de Cupra Imagen ha ganado un lugar especial entre los deportistas en el estado.

“Tenemos la enorme suerte de poder ser sede de este evento tan bonito, tan bien organizado y tan padre. Es una experiencia bien bonita, la verdad es que hacemos un gran equipo entre FEMAC y Grupo Imagen que me han dejado de alguna manera tener este torneo, que es el tercer año consecutivo que lo tenemos”.

Para los deportistas, este torneo es la combinación ideal para fomentar el deporte, convivir, divertirse y ayudar; así lo señaló Nadine Rugg, quien ha colocado al Cupra Pádel Tour Imagen como el mejor en el estado.

Este torneo congregó a 220 competidores. Especial

“Padrísimo, creo que es un torneo muy bien organizado, siempre hay un ambiente padrísimo y me gusta mucho, es mi favorito. Maravilloso, qué mejor que poder ayudar y divertirnos también”.

Hacer deporte y ayudar son los ingredientes que enaltecen el espíritu del torneo, como lo señala Juan Dubuc.

“Yo creo que siempre es importante ayudar a las personas más necesitadas. Hay que ayudar a la gente, si nosotros podemos siempre hay que poner nuestro granito de arena y tratar de ayudar a los demás”.

Guadalajara, Cancún, Mérida y ahora Querétaro ya recibieron la gira; las próximas paradas son Ciudad de México, Monterrey y Puebla.