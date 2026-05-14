FIFA analiza nuevas opciones para la entrada de los equipos en el Mundial 2026

La FIFA ha decidido modificar nuevamente el protocolo de ingreso de los equipos al terreno de juego de cara a la Copa del Mundo 2026. Tras los experimentos realizados durante el pasado Mundial de Clubes en Estados Unidos, el organismo rector ha optado por descartar el formato de presentaciones individuales, similar al estilo utilizado en la NBA.

En el pasado torneo de equipos internacionales que se realizó en Estados Unidos, FIFA implementó una dinámica donde cada futbolista era anunciado por los altavoces y salía al campo de manera independiente antes de formar la alineación, lo cual generó momentos de adrenalina intensa con la presentación de jugadores como Lionel Messi.

Sin embargo, el estilo no fue del todo aceptado por algunas personas quienes consideraron que ofrecía retrasos considerables.

De acuerdo con reportes de analistas internacionales como Ben Jacobs, la principal razón para abandonar este formato es el impacto en los tiempos de inicio. Las presentaciones individuales provocaron que los partidos comenzaran después del horario programado, rompiendo con la puntualidad.

Búsqueda de un nuevo protocolo

A pesar de descartar el modelo estadounidense, la FIFA no regresará estrictamente a la entrada tradicional de los equipos caminando en bloque junto a niños acompañantes. Actualmente, se encuentra en fase de pruebas una "nueva forma" de ingreso para el torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá a partir de junio.

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El objetivo de esta transición es encontrar un punto medio que permita. Por ahora, FIFA quiere seguir destacando a los jugadores de forma individual ante la audiencia, pero evitar los retrasos logísticos que afecten tanto a la transmisión del evento como a la organización local.

Otro de los puntos que la FIFA desea respetar son los elementos oficiales de las ceremonias como los himnos nacionales.