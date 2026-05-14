El "arma secreta" de Canelo: ¿Para qué sirve el extraño chaleco con tubo de agua en su entrenamiento?

En el centro del encuadre no aparece un golpe ni una combinación. Lo que roba la escena es un cilindro transparente lleno de agua que se sacude sobre la espalda de Saúl Canelo Álvarez mientras avanza por el ring de entrenamiento. No es un accesorio llamativo. Es parte de un método diseñado para incomodar al cuerpo y obligarlo a corregirse en tiempo real.

El dispositivo, conocido en gimnasios de alto rendimiento como “slosh tube” o “tidal tank”, desplaza líquido de un lado a otro con cada movimiento. El efecto rompe la estabilidad y altera el centro de gravedad. Cada paso exige microajustes de piernas, hombros y cadera. Sirve para entrenar reacción, equilibrio y control bajo caos.

Para Canelo, el ejercicio llega en un momento decisivo.

Hace casi un año, Terence Crawford terminó con su dominio en la división supermediana y se quedó con los cinturones. Después apareció la cirugía en el codo derecho y una pausa obligatoria que modificó el calendario habitual del mexicano.

Cómo funciona el Tidal Tank contra Mbilli

El regreso no está construido sobre la memoria. Está construido sobre la adaptación.

La pelea de septiembre frente a Christian Mbilli en Arabia Saudita marcará una nueva etapa para Álvarez, quien además forma parte de un acuerdo multimillonario que supera los 400 millones de dólares. En ese contexto, el trabajo físico se volvió más específico y más orientado a la eficiencia que a la repetición tradicional.

Mbilli representa un perfil incómodo. Presiona constantemente, corta espacios y obliga a pelear en tráfico. El entrenamiento con agua tiene sentido frente a ese estilo. El líquido se mueve en dirección contraria al cuerpo y simula desequilibrios similares a los que aparecen durante una pelea cerrada.

Cada desplazamiento se convierte en un ejercicio de corrección.

En el boxeo de élite, un apoyo mal colocado puede abrir un hueco defensivo. Un hombro adelantado de más cambia la trayectoria de un golpe. El “slosh tube” introduce error para obligar al cuerpo a reaccionar antes de perder el control.

La imagen parece simple. Un peleador cargando agua sobre la espalda. La lectura real es más profunda. El sistema nervioso aprende a anticipar y ajustar mientras el equilibrio desaparece por momentos.

Cuando el dispositivo deja de moverse, el ring parece más estable.

Ahí aparece la apuesta del campamento de Canelo rumbo a septiembre. No buscar comodidad después de la derrota y la cirugía, sino provocar incertidumbre para recuperar precisión en el momento más delicado de su carrera.