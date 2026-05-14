Pato O'Ward lidera la práctica del jueves de las 500 Millas de Indianápolis 2026 

El piloto mexicano Pato O’Ward reafirmó su condición de contendiente en la edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis al finalizar en la cima de los tiempos durante la la tercera jornada de entrenamientos libres. Tras un miércoles enfocado en el ritmo de carrera, el regiomontano de Arrow McLaren logró un giro que lo colocó por encima del resto de los competidores justo antes de que se abra la potencia total de los motores el viernes.

O’Ward detuvo el cronómetro en 39.5939 segundos, lo que representa una velocidad promedio de 227.308 mph. El mexicano completó un total de 43 giros al óvalo, aprovechando las condiciones de la pista para trabajar tanto en el tráfico como en simulaciones de clasificación. Su desempeño superó al del experimentado Hélio Castroneves, quien se quedó con la segunda posición general con una marca de 226.977 mph.

Pato O'Ward está trabajando en la estrategia de carrera para las 500 Millas Joe Skibinski/IndyCar

La sesión de este jueves fue crucial para los equipos, ya que representa el preámbulo al "Fast Friday", donde los niveles de potencia del motor aumentan. El equipo de O'Ward demostró un equilibrio sólido en el chasis, permitiéndole atacar las curvas con confianza. Sin embargo, más allá de la velocidad pura beneficiada por la succión de otros autos, el enfoque de los ingenieros también estuvo puesto en el rendimiento del auto rodando en solitario.

Velocidad sin remolque: Takuma Sato marca la pauta

En la estadística de "No Tow Speed" (velocidad sin ayuda de succión), el japonés Takuma Sato fue el más veloz de la jornada, alcanzando un promedio de 223.828 mph.

El monoplaza de Pato O'Ward del equipo McLaren.

Por su parte, Pato O’Ward también mostró solidez en este rubro al situarse en la séptima posición de dicha lista con 222.621 mph, esto luego de haber sido el mejor en la jornada del miércoles.

El top 5 del jueves de las 500 Millas de Indianápolis 2026