Televisa sí tendrá la Copa Oro… pero para Estados Unidos

Concacaf confirmó la renovación de sus derechos de transmisión con TelevisaUnivision hasta 2029, aunque el anuncio dejó un detalle que rápidamente generó conversación entre los aficionados mexicanos: la empresa sí mantendrá la Copa Oro y la Liga de Naciones, pero únicamente para el mercado hispano de Estados Unidos.

Mientras tanto, en México, el panorama será completamente distinto. Hace apenas unas semanas, Concacaf anunció un acuerdo exclusivo con Netflix, plataforma que se convertirá en la nueva casa de ambos torneos en territorio mexicano a partir de 2027.

De esta manera, los aficionados en Estados Unidos seguirán viendo las competencias mediante señales y plataformas ligadas a TelevisaUnivision, como TUDN, Univision y ViX, mientras que en México los partidos pasarán al streaming.

La situación representa un cambio importante para el mercado mexicano, especialmente por la histórica relación que existía entre las competencias de selecciones de Concacaf y la televisión tradicional ligada a Televisa, particularmente cuando juega la Selección Mexicana, uno de los mayores atractivos comerciales de la región.

Además, el movimiento también confirma la creciente apuesta de Netflix por el deporte en vivo. La plataforma ha comenzado a acercarse cada vez más a eventos deportivos internacionales y ahora sumará dos de las competencias más relevantes del futbol de selecciones en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

El acuerdo también refleja cómo las plataformas digitales continúan ganando terreno dentro de las transmisiones deportivas. Durante años, la Copa Oro y la Liga de Naciones estuvieron vinculadas principalmente a la televisión abierta y de paga, pero ahora el consumo del futbol comenzará a moverse cada vez más hacia el streaming.

“Nos enorgullece renovar nuestra larga alianza con TelevisaUnivision”, señaló Philippe Moggio, Secretario General de Concacaf, tras darse a conocer el acuerdo para el mercado estadounidense.

Por su parte, desde Netflix destacaron la importancia que tiene el futbol para la audiencia mexicana y aseguraron que buscarán fortalecer la experiencia de los aficionados con las transmisiones de la Copa Oro y la Liga de Naciones.

La nueva división de derechos deja un escenario muy claro rumbo a 2027: TelevisaUnivision conservará el mercado hispano en Estados Unidos, mientras que Netflix tomará el control de las transmisiones en México, marcando una nueva etapa para las competencias de selecciones de Concacaf.