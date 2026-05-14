Listos los participantes para la emblemática Copa Jr 2026

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) definió a los participantes de la emblemática Copa Jr 2026 que se disputará en la Arena México. Será la edición número 17 de la competencia, en la que 10 luchadores formarán parte, entre ellos estará el regreso de Zandokan Jr tras superar su lesión.

La eliminatoria de la Copa Jr se realizará el próximo viernes 22 de mayo, donde se encontrarán dos finalistas. La final se disputará el 29 de mayo en la Arena México.

LOS 10 PARTICIPANTES DE LA COPA JR 2026:

- Villano III Jr.

- Brillante Jr.

- Espanto Jr.

- El Cobarde.

- El Hijo de Stuka Jr.

- Ángel de Oro (ganador de la edición 2021).

- Atlantis Jr. (ganador de la edición 2022).

Atlantis Jr es uno de los 10 participantes a la Copa Jr 2026 del CMLL CMLL

- Soberano Jr. (ganador de la edición 2023).

- Star Jr. (ganador de la edición 2024).

- Zandokan Jr. (ganador de la edición 2025).

Ángel de Oro vaticinó una lucha de alto nivel, donde el ganador se definirá por tres valiosos puntos.

“Aquí va a ganar el que tenga más resistencia, mejor preparado y sobre todo el que tenga la mejor estrategia, es el que se va a quedar para triunfar un trofeo preciado”, dijo.

Por su parte, Atlantis Jr resaltó que la Copa Jr 2026 será un torneo complicado porque todos los juniors quieren dejar a su dinastía en lo más alto. “Me preocupan los otros luchadores porque nunca los he enfrentado”.

A su vez, Zandokan Jr afirmó que viene a retomar el lugar que le pertenece y a callar bocas.

“Vengo a retomar mi lugar, vengo a hacer bien las cosas, a callar muchas bocas, el decir ahora soy muy rudo es muy fácil, pero demostrar arriba del ring que es un verdadero rudo, creo que muy pocos, o sino solamente uno, el Rey del Mundo”, apuntó.