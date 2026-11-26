Tras su salida del Manchester City infinidad de rumores han surgido sobre su futuro, pero ahora fue el propio Pep Guardiola quien confirmó que viene para su carrera y aseguró que desea dirigir a una selección nacional.

En entrevista para RomárioTV, podcast de su excompañero del Barcelona Romário, el entrenador catalán aseguró que en sus planes está llegar al banquillo de una selección por primera vez en su carrera como entrenador, esto luego de casi dos décadas de solamente dirigir a clubes.

“Entrenador a una selección es el siguiente paso”

Pep Guardiola aseguró que se tomará un tiempo para distanciarse del futbol Reuters

¿Pep Guardiola a Estados Unidos?

Luego de la repentina salida de Mauricio Pochettino al Manchester United, la selección de Estados Unidos comenzó la búsqueda de su nuevo entrenador de cara al proceso mundialista rumbo al 2030 y de acuerdo a diversos reportes, Pep Guardiola es la primera opción para el combinado de las barras y las estrellas.

Tras estas declaraciones de Pep, lo rumores sobre su posible llegada a Estados Unidos toman fuerza, aunque hasta el momento solo son eso, simples rumores, pues no existe información de que haya negociaciones entre ambas partes.

Guardiola y las selecciones que lo han buscado

Pep Guardiola siendo el deseo de varias selecciones nacionales no es nada nuevo, pues desde hace varios años el entrenador catalán ha sido pretendido por combinados de talla mundial, como lo son Brasil e Italia.

Previo a la llega de Carlo Ancelotti a la Verdeamarela, Pep era el número uno en la lista de la CBF (Confederación Brasileña de Futbol), sin embargo, nunca hubo reportes de negociaciones pues el interés principal del entrenador era mantenerse en Manchester City.

Con quien si tuvo pláticas e inclusive se dio el lujo de ‘rechazarlos’ fue a Italia, así lo reveló el propio Pep, quien se siente honrado al ser considerado para dirigir a la selección cuatro veces campeona del mundo.

"Hablé con ellos. Es la primera vez que hablo de esto, pero me avergüenza decirle que ⁠no a un país como Italia. Es uno de mis mayores honores que me consideraran para entrenar ⁠a Italia, pero sentí que tenía que parar"