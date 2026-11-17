Tal parece que la despedida como Director Técnico de los Estados Unidos de verdad le ha costado trabajo al argentino Mauricio Pochettino.

Recién confirmaron su baja, Pochettino ofreció una conferencia de prensa casi con lágrimas en los ojos. Este martes, a unas cuantas horas de dirigir su último encuentro antes de viajar a Londres para vincularse en el Manchester United, Mauricio compartió un mensaje en su cuenta personal de Instagram.

Muchísimas gracias a todos los aficionados desde el fondo de mi corazón. A toda la gente que nos estuvo apoyando en la última etapa, grandes recuerdos de la Copa del Mundo, y todo lo que vivimos juntos.

“Siempre estarán en mi corazón, siempre seré uno de ustedes, les deseo lo mejor y todo lo mejor para el futuro”, se lee en el mensaje del estratega.

Esta noche, Pochettino dirigirá su último partido ante la Selección de Haití. Será en duelo de vuelta de los Cuartos de Final de la Nations League ante Haití, tras haberlo derrotado en la ida 6-0.

El duelo se llevará a cabo en TQL Stadium en Cincinnati, Ohio, en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Las opciones para el banquillo de Estados Unidos

Las opciones de director técnico que se manejan para sustituir a Mauricio Pochettino en la selección de Estados Unidos son Pep Guardiola (libre tras dejar el Manchester City) y quien aparentemente ya rechazó la oferta de la selección de las barras y las estrellas.

Además, Roberto Martínez (libre tras dirigir a Portugal en el Mundial 2026) y Steve Cherundolo (actual técnico de la Sub-23 estadounidense).

Otros de los nombres que han trascendido, son B.J. Callaghan (entrenador del Nashville SC y exinterino de la selección), Pellegrino Matarazzo (técnico de la Real Sociedad) y Gareth Southgate (libre tras su paso por Inglaterra), además de otros nombres que han sonado en el entorno como Julian Nagelsmann, Thierry Henry y Antonio Conte.