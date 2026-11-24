Hace prácticamente seis meses que dejó su cargo como Director Técnico del Manchester City y Joseph Guardiola todavía no sabe si volverá a comandar un club profesional de futbol.

El tiempo de inactividad podría parecer poco para un estratega convencional, pero no para Guardiola, quien ha ganado 41 títulos como técnico de equipos como Barcelona, Bayern Munich y el mismo City.

Hace unos días Pep volvió a aparecer públicamente en Sao Paulo, Brasil, en una evento de como embajador global del City Football Group, donde ofreció una entrevista para Romario Tv.

No lo sé, la verdad es que no lo sé, (cuando volveré a dirigir). Por ahora estoy bien, yo creo que si vuelvo, será cuando el estómago te dice, hay que volver y que alguien me quiera. Pero si no, tranquilo”, mencionó.

Pep hizo público que dejaría al Manchester City el pasado 22 de mayo. Hasta ese momento, Guardiola había ganado 20 trofeos con el equipo en 10 años. Previamente, con el Bayern, en sólo tres años había conseguido 7 títulos y anteriormente, con el Barcelona, 14 títulos en 4 temporadas.

“Han sido muchos años, muchos partidos. No es un negocio fácil, pero ha sido muy divertido, he encontrado gente increíble, los clubes que he entrenado son top, Barcelona, Bayern Munich y Manchester City son top, con jugadores increíbles y las estructuras de club me han dado todo”, dijo.

La última “propuesta” que habría recibido el técnico español fue hace una semana, por parte de la Selección de los Estados Unidos, tras la salida del argentino Mauricio Pochettino.

“El jugador cuando va a un club tiene que mirar al entrenador, pero el entrenador no tiene que mirar a sus jugadores, tiene que mirar a quien tiene arriba, a sus presidentes, a sus chairman y yo he tenido mucha mucha suerte en donde he estado, me han protegido mucho”, mencionó.