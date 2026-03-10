Alex Lora elige a Guillermo Ochoa como titular para México en el Mundial 2026

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán 2026, Alex Lora, líder de la legendaria banda de rock mexicano El Tri, participó como invitado especial en un conversatorio que combinó música y deporte en el Foro Frida Kahlo. Durante el encuentro, fue cuestionado sobre a qué portero pondría como titular en el próximo Mundial 2026, y no dudó en mencionar a Guillermo Ochoa, actualmente en el AEL Limassol de Chipre.

Si estuviera en mis manos pondría a Ochoa. El diablo sabe más por viejo que por diablo, pues en un momento dado, en una decisión, un cabrón que ya tiene muchos juegos disputados a ese nivel, reacciona de otra forma que a lo mejor sea muy bueno, pero que con toda la reza gritando ‘México, México’, se apendeje”, declaró Lora con su particular estilo.

Ochoa, cada vez más cerca del Mundial 2026

Con esta declaración, Alex Lora se suma a otras voces que han defendido la participación de Ochoa en la Copa del Mundo. Hace algunos días, Marco Fabián también mencionó que el guardameta debería estar en la lista final, aunque no necesariamente como titular.

Hasta ahora, el estratega de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, ha dado más minutos a Ángel Malagón y Raúl ‘Tala’ Rangel en su proceso, pero no ha descartado un posible llamado de Ochoa. De hecho, se ha señalado que el portero podría ser convocado para los próximos encuentros ante Portugal y Bélgica, como parte de la preparación rumbo a la justa mundialista.

Con estas declaraciones, la expectativa sobre la inclusión de Guillermo Ochoa en el Tri de cara a 2026 sigue creciendo, y las voces de figuras del deporte y la música ponen más presión para que el veterano guardameta sea parte del equipo nacional.