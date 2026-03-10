Champions League: Todos los goles del Atalanta 1-6 Bayern Múnich

Bayern Múnich no tuvo piedad y aplastó 0-6 a la Atalanta en los Octavos de Final de ida correspondientes a la Champions League, dando un paso gigantesco hacia la siguiente ronda y sentenciando una eliminatoria a la que le restan 90 minutos a disputarse en Alemania.

Siendo amplios favoritos en la eliminatoria, los dirigidos por Vincent Kompany impusieron condiciones desde un inicio en el compromiso, inclinando la cancha a su favor y mostrando las cualidades que los hacen liderar la Bundesliga y ser uno de los favoritos en esta edición de la Champions League.

Atalanta 0-1 Bayern Múnich

Con un tiro de esquina por la punta de la derecha en el minuto 11, los alemanes confundieron a la zaga rival y Josip Stanišić apareció completamente solo en el área chica para abrir el marcador y estremecer las redes luego de conectar el esférico con la parte interna de su pierna izquierda.

Atalanta 0-2 Bayern Múnich

El cerrojo se abrió por la banda de la derecha y Michael Olise se encargó de explotar dicho sector minutos más tarde, por lo que al 22’ recortó hacia el centro del área y aumentar la ventaja.

Atalanta 0-3 Bayern Múnich

Apenas un par de minutos más tarde, Serge Gnabry se posicionó en el área para ponerse mano a mano ante el arquero Marco Carnesecchi, quien salió inmediatamente con la intención de cortar el avance, pero que sufrió un tanto más en su contra.

Atalanta 0-4 Bayern Múnich

El vendaval por parte de Bayern Múnich se mantuvo en el segundo tiempo y Nicolas Jackson se hizo presente en la fiesta para aprovechar una asistencia de taquito, controlar y sacar un disparo cruzado que la zaga italiana simplemente vio cómo estremecía las redes una vez más (52’).

Atalanta 0-5 Bayern Múnich

Sin algún tipo de compasión, Michael Olise volvió a aparecer por la pradera de la derecha para quitarse una tibia marca rival y definir con potencia y colocación a segundo poste, viendo cómo el balón besaba la red ante el vuelo de Marco Carnesecchi en el 64’.

Atalanta 0-6 Bayern Múnich

Por si fuera poco, Bayern Múnich refrescó sus piezas y Jamal Musiala entraba al terreno de juego para ganarle la posición a los zagueros de Atalanta y concretar la humillación en el New Balance Arena de Bérgamo, donde los más de 23,000 aficionados presentes comenzaban a abandonar las tribunas.

No todo fue color de rosa para Bayern Múnich, ya que Alphonso Davies había ingresado de cambio, sin embargo, tuvo que abandonar entre lágrimas la cancha debido a una nueva lesión.

Atalanta 1-6 Bayern Múnich

Finalmente, para anotar el gol del honor, Mario Pašalić apareció en el tiempo de compensación para poner cifras definitivas en este compromiso.

El partido de vuelta, a disputarse en el Allianz Arena de Múnich parece ser un trámite para los Bávaros, mismo que se jugará el miércoles 18 de marzo en punto de las 14:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG