Presidente del PSG atrapado en Medio Oriente a un día del partido contra el Chelsea

La crisis bélica que sacude actualmente a Medio Oriente está impidiendo que el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, pueda regresar a París desde hace una semana, esto debido a las restricciones del espacio aéreo de la zona y la cancelación de vuelos consecuencia de la caída de misiles y drones en la región por el conflicto entre Israel e Irán.

Fuentes cercanas a la situación, que solicitaron anonimato por no contar con autorización oficial para declarar, confirmaron que el directivo ha intentado sin éxito salir de Qatar, esto según ha revelado la agencia AP.

La prioridad de Al-Khelaifi es regresar a la capital francesa antes del trascendental encuentro de este miércoles, donde el PSG —actual campeón de Europa— recibirá al Chelsea en el Parque de los Príncipes por la ida de los octavos de final de la Champions League.

Hasta la noche del martes y la mañana del miércoles, el directivo seguía buscando un espacio en los limitados vuelos comerciales disponibles, donde los pasajeros deben esperar confirmaciones de último minuto antes del despegue, por lo que su situación para poder estar en el encuentro de ida de la fase de octavos de final está en duda hasta el último momento.

Un colapso logístico en la región

El impacto de la guerra se ha extendido por todo el Golfo, afectando los centros de conexión aeroportuaria más importantes que enlazan a Europa con África y Asia. La respuesta militar de Irán en los estados del Golfo, por permitir la instalación de bases militares en sus territorios, ha obligado a las aerolíneas a cancelar ruta y el cierre del espacio aéreo en algunas naciones.

Algunas personas han tenido que salir de estos países vía terrestre a otras naciones cercanas como Turquía, lo que ha significado traslados de 15 horas en carretera. Actualmente la selección de Irak vive parte de este drama al no poder reunir a todos sus jugadores y han solicitado la postergación de los encuentros de repechaje en México ante la dificultad logística.