Fairbairn impone récord salarial para pateadores y abre la era de contratos millonarios en la NFL

La NFL abrió oficialmente la puerta a una nueva etapa de contratos millonarios, y de manera inesperada el protagonista no fue un quarterback ni un receptor estrella. Los Houston Texans decidieron apostar fuerte por su especialista en equipos especiales al firmar al pateador Ka’imi Fairbairn con una extensión de dos años y 13 millones de dólares, un acuerdo que lo convierte en el pateador mejor pagado de la liga.

El nuevo contrato representa un salario promedio anual de 6.5 millones de dólares, cifra que supera el acuerdo del pateador de los Kansas City Chiefs, Harrison Butker, quien hasta ahora encabezaba la lista salarial con 6.4 millones por temporada. Con este movimiento, Houston redefine el valor económico de una posición históricamente subestimada en la NFL.

El acuerdo llega después de una campaña espectacular del veterano especialista. Durante la temporada 2025, Fairbairn fue el pateador más productivo de la liga, además de igualar el récord histórico de 44 goles de campo convertidos en una sola temporada, una marca que anteriormente pertenecía al legendario David Akers.

Ese rendimiento fue clave para convencer a los Texans de asegurar su continuidad y evitar que el mercado lo pusiera en la mira de otros equipos. Fairbairn, de 32 años y con una década en la NFL, se ha consolidado como uno de los especialistas más confiables del campeonato desde que se convirtió en el pateador titular de Houston en 2017.

El acuerdo también refleja el inicio de una tendencia financiera cada vez más agresiva dentro de la liga. En los últimos años los contratos multimillonarios han dejado de ser exclusivos de quarterbacks y receptores para extenderse a posiciones tradicionalmente menos valoradas, como corredores, linieros defensivos e incluso especialistas.

El movimiento de los Texans podría ser apenas el primer paso en esa escalada. Analistas del mercado anticipan que otros pateadores con temporadas destacadas podrían utilizar este contrato como referencia para negociar acuerdos similares, lo que provocaría una rápida inflación en los salarios de la posición.

Por ahora, el mensaje de Houston es claro: en una liga definida muchas veces por tres puntos de diferencia, un pateador confiable también puede valer millones.