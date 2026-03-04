¿Kylian Mbappé fuera del Mundial 2026? La grave lesión que sacude a Francia y Real Madrid

El entorno del futbol internacional se encuentra en vilo. Lo que inició como una molestia física para Kylian Mbappé, hoy escaló a una crisis que pone en duda su participación en la máxima justa deportiva del verano. El delantero del Real Madrid, quien mantenía un ritmo goleador envidiable en la temporada 2025-26, enfrenta una realidad médica mucho más cruda de lo que el club blanco admitió en sus reportes iniciales.

Kylian Mbappé caminando cabizbajo REUTERS

A tan solo cien días para que ruede el balón en el Mundial 2026, la incertidumbre rodea al capitán de la selección de Francia. Aunque el equipo merengue lo descartó para el próximo duelo ante el Celta de Vigo y la ida de los octavos de final en la Champions League contra el Manchester City, la verdadera preocupación no radica en los torneos de clubes, sino en la integridad física del jugador de cara a la Copa del Mundo.

EL DIAGNÓSTICO DE KYLIAN MBAPPÉ QUE ENCIENDE LAS ALARMAS EN FRANCIA

La versión oficial del cuerpo médico habla de un contratiempo manejable, pero voces cercanas a la actualidad del equipo español sugieren lo contrario. Según el periodista Antón Meana, el ligamento cruzado posterior izquierdo de Kylian Mbappé llegó a su límite. Aunque el término técnico utilizado sea esguince, la realidad es que la articulación está muy comprometida.

Kylian Mbappé dando un pase de zurda ante el Benfica. REUTERS

Este escenario deja a ‘Donatello’ con el tiempo justo. No le sobra ni un solo día de recuperación si pretende llegar al cien por ciento al debut mundialista. La tensión aumentó porque el Real Madrid desea forzar su regreso para la vuelta contra el City en Manchester, buscando remontar o asegurar el pase a la siguiente ronda. Sin embargo, el entorno de Kylian Mbappé no comparte esta urgencia; saben que un paso en falso ahora significaría ver el torneo desde las gradas.

EL CONFLICTO DE INTERESES ENTRE MADRID Y FRANCIA POR KYLIAN MBAPPÉ

Didier Deschamps observa la situación con angustia desde París. Para los galos, contar con Kylian Mbappé es vital si aspiran a levantar el trofeo nuevamente. El dilema es claro: si el conjunto madrileño presiona al atacante para salvar su temporada europea, el riesgo de una ruptura total o una recaída crónica es sumamente alto.

Kylian Mbappé en un calentamiento del Real Madrid. REUTERS

El jugador, que ya se perdió los últimos dos encuentros por dolor intenso, sabe que su carrera enfrenta un punto de inflexión. El calendario de recuperación que proponen los fisioterapeutas del club parece demasiado optimista para una lesión de esta magnitud. Mientras el Madrid prioriza sus títulos inmediatos, el círculo cercano al jugador prioriza la salud a largo plazo y el sueño de jugar el torneo en Norteamérica.

Ante este panorama, la situación se volverá tensa durante las próximas semanas entre el entorno de Kylian Mbappé, el Real Madrid y la selección de Francia, mientras el mundo del futbol espera que la joya francesa no se convierta en la gran ausencia del año por una decisión precipitada.