La parrilla del Gran Premio de Hungría de la F1 2026, ¿en qué posición arranca Checo Pérez?

Generalmente, el Gran Premio de Hungría ofrece carreras lineales y la posición en la que se arranca es la misma en la que se concluye dadas las complicaciones que ofrece el Hungaroring para realizar maniobras de adelantamientos por lo cual, el británico Lando Norris, actual campeón del mundo y piloto de McLaren tiene las cartas a su favor.

Norris ganó la pole position en una clasificación donde estuvo peleando contra Lewis Hamilton por la cima. El siete veces campeón del mundo de Ferrari se ubicó segundo, pero tendrá que partir quinto luego de recibir una sanción de tres posiciones tras bloquear al McLaren del australiano Oscar Piastri cuando el de la casa de Woking buscaba una vuelta rápida en la Q3.

Charles Leclerc ascendió al segundo tras la sanción de Hamilton mientras Andrea Kimi Antonelli también recibió un castigo por no respetar la condición de bandera amarilla.

Sergio Pérez tendrá que iniciar desde la posición 22 tras una calificación complicada en donde los Cadillac ya se vieron superados por los Aston Martin.

Parrilla de salida del GP de Hungría de la F1 2026

1 - Lando Norris - (McLaren)

2 - Charles Leclerc - (Ferrari)

3 - Oscar Piastri - (McLaren)

4 - Max Verstappen - (Red Bull)

Max Verstappen - (Red Bull) 5 - Lewis Hamilton - (Ferrari)

6 - George Russell - (Mercedes)

7 - Kimi Antonelli - (Mercedes)

8 - Isack Hadjar - (Red Bull)

9 - Arvid Lindblad - (Racing Bulls)

10 - Nico Hülkenberg - (Audi)

11 - Liam Lawson - (Racing Bulls)

12 - Pierre Gasly - (Alpine)

13 - Franco Colapinto - (Alpine)

14 - Gabriel Bortoleto - (Audi)

15 - Esteban Ocon - (Haas)

16 - Fernando Alonso - (Aston Martin)

17 - Oliver Bearman - (Haas)

18 - Carlos Sainz - (Williams)

19 - Alexander Albon - (Williams)

20 - Lance Stroll - (Aston Martin)

21 - Valtteri Bottas - (Cadillac)

22 - Sergio Pérez - (Cadillac)

Horario del GP de Hungría de la F1 2026

La carrera del Gran Premio de Hungría del calendario de la F1 2026 iniciará a las 07:00 horas del domingo, tiempo del Centro de México.