Norris, complacido por derrotar a Ferrari en calificación en Hungría

Pese a las dificultades que ha implicado manejar en el Hungaroring, Lando Norris se mostró complacido de superar a los pilotos de Ferrari y Mercedes para asegurar el primer lugar de salida para el Gran Premio de Fórmula 1.

El campeón reinante del Gran Circo no obtenía una ‘pole position’ desde Las Vegas, en noviembre del año pasado, ya que en el Mundial en curso ha lidiado con un desarrollo complicado del monoplaza y un déficit en el rendimiento del motor Mercedes, en comparación con el equipo de fábrica.

Pero Norris ha retomado su condición de piloto a vencer durante este fin de semana en Hungría, liderando las tres etapas de la calificación y beneficiándose de lo dinámico de las condiciones de pista para derrotar a los integrantes de Ferrari.

Prácticamente no cambiamos nada de ayer a hoy. Simplemente cambió el viento y su dirección favorece el trazado general del circuito. Eso mejora mucho el Sector 2”, describió en conferencia de prensa.

“Ayer fuimos muy rápidos en el Sector 2, pero hoy el viento nos ayudó sin duda en el Sector 3, ya que nos falta agarre trasero en comparación con los Ferrari a muy baja velocidad… o más bien sufrimos sobrecarga en esas zonas lentas”.

“Pasamos de tener verdaderos problemas con el balance ayer, especialmente en la parte trasera, a simplemente decir: ‘Veamos qué hace el viento durante la noche y cuánto puede ayudarnos’. Y la verdad es que nos ayudó bastante”.

Norris se siente en desventaja por la distribución de neumáticos McLaren Racing

Norris, quien junto con Oscar Piastri está disponiendo de un robusto paquete de mejoras en su McLaren, anticipa de una competencia difícil para este domingo, tanto por la superioridad de Ferrari en las salidas como porque Lewis Hamilton como Charles Leclerc se ahorraron un juego de neumáticos suaves en la Q1 y tratarán de usarlo como ventaja.

Pero a su vez, destaca el progreso que ha tenido la escuadra en tiempo reciente, lo cual empezó a visualizar en Bélgica, donde a pesar de terminar en séptimo sitio, calificó tercero.

Si recordamos Spa el fin de semana pasado, como dije entonces, pensé que tenía el ritmo suficiente no para estar en la 'pole', pero sí para luchar por un podio y, potencialmente, una victoria, en cuanto a ritmo. Obviamente no lo conseguí, pero el potencial estaba ahí. Es bueno ver que eso se ha trasladado a este fin de semana”, mencionó Norris.

Hemos traído algunas mejoras importantes y ese potencial se ha convertido en un resultado, lo cual siempre es muy positivo para todo el equipo y muy bueno para la motivación y el ambiente dentro del equipo”.