“Penal del tamaño del estadio”: se lo perdonaron al América

El América tuvo una noche amarga en el Estadio Banorte en su 110 Aniversario, luego de empatar 1-1 con el Monterrey. Durante el encuentro, se salvó de que le marcaran un penal en contra por una entrada de Cristian Borja sobre Jesús “Tecatito” Corona.

“Penal a favor de Rayados del tamaño del Estadio Banorte. Borja del Club América pisa de manera imprudente al ‘Tecatito’ que va en busca del balón”, mencionó Fernando “El Cantante” Guerrero en redes sociales.

La jugada se dio al minuto 30. Tras caer en el área chica, los jugadores del Monterrey reclamaron penal, mientras Corona se quedó en el césped.

“El VAR debió llamar al árbitro”, agregó el exárbitro mundialista.

Incluso, la jugada podría haber sido la segunda tarjeta amarilla para el jugador del América. Borja fue el primer jugador amonestado del partido, por dejarle los tachones a Diego Rossi.

Después de la jugada polémica del penal, Borja volvió a cometer una falta sobre “Tecatito”.