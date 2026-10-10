América vs Monterrey, EN VIVO Jornada 11 del Apertura 26 de Liga MX

Previo al partido, las cosas se calentaron. Matías Almeyda afirmó que América no es un parámetro para ellos, por lo que un día después Miguel Borja le respondió: “Mejor que hable así. Si él lo dice y lo piensa de esa forma, vamos a ver mañana en el estadio, vamos a ver qué pasa. El respeto hacia ellos está, sabemos que son una gran institución, pero nos vemos”.