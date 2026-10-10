América vs Monterrey, EN VIVO Jornada 11 del Apertura 26 de Liga MX
Detalles, imágenes y goles del partido entre América y Monterrey de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX
América
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Monterrey
Previo al partido, las cosas se calentaron. Matías Almeyda afirmó que América no es un parámetro para ellos, por lo que un día después Miguel Borja le respondió: “Mejor que hable así. Si él lo dice y lo piensa de esa forma, vamos a ver mañana en el estadio, vamos a ver qué pasa. El respeto hacia ellos está, sabemos que son una gran institución, pero nos vemos”.
El América festeja su 110 aniversario
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre América y Monterrey, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX!