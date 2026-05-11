Yamal cobra factura a Bellingham tras el título del Barcelona: "Hablar es barato"

El Barcelona no solo recuperó el trono de LaLiga 2025-2026 tras vencer 2-0 al Real Madrid en el Camp Nou; también aprovechó el momento para saldar cuentas pendientes fuera del terreno de juego contra el equipo de la capital española.

A pesar de no haber tenido acción en el Clásico debido a una lesión, Lamine Yamal se convirtió en el gran protagonista de los festejos en redes sociales al lanzar un dardo directo hacia Jude Bellingham, estrella del conjunto merengue.

Desde los palcos del estadio, el joven delantero de 18 años compartió una historia en su cuenta de Instagram donde se apreciaba el júbilo de la afición y el marcador final. Sin embargo, lo que encendió la polémica fue el texto que acompañó la imagen: “Talk is cheap” (Hablar es barato), junto a varios emoticonos de risas. El mensaje fue rápidamente interpretado por los seguidores como una revancha mediática tras meses de tensión entre ambos futbolistas.

El origen del roce: ¿Por qué Lamine Yamal le respondió a Bellingham?

La historia detrás de esta indirecta se remonta a octubre de 2025, durante el primer Clásico de la temporada disputado en el Santiago Bernabéu. En aquella ocasión, el Real Madrid se llevó la victoria por 2-1 y, tras el pitazo final, Jude Bellingham publicó en sus redes sociales exactamente la misma frase: “Talk is cheap. ¡Hala Madrid siempre!”.

Aquel gesto de Bellingham fue una respuesta a las declaraciones previas de Lamine Yamal, quien antes de ese encuentro había participado en una charla con el streamer Ibai Llanos, donde dejó frases como “el miedo lo dejé en Mataró hace tiempo” y recordó la goleada de 0-4 que el Barça propinó en Madrid temporadas atrás. La victoria blanca en octubre le dio al inglés la oportunidad de silenciar al canterano azulgrana; no obstante, el futbol le brindó a Yamal la oportunidad de "devolver la factura" siete meses después con el trofeo de campeón en las manos.

Este cruce de mensajes, al que también se unió Gavi compartiendo la publicación, refleja la intensidad de una nueva rivalidad que ha trasladado el fragor del Clásico a las plataformas digitales. A pesar de su corta edad, Lamine Yamal sigue consolidándose no solo como la joya deportiva del proyecto de Hansi Flick, sino como un referente de personalidad dentro del vestidor blaugrana, capaz de sostener el pulso ante las figuras mundiales del eterno rival.