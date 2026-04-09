¿Peligra el puesto de Nicolás Larcamón si pierde ante América? Cruz Azul define su futuro

El entorno de Cruz Azul vive días de absoluta tensión. La dolorosa derrota frente al Los Angeles FC en la Concachampions encendió las alarmas y desató la furia de los aficionados cementeros. En medio de este clima hostil, surge una pregunta que ronda por todos los rincones de La Noria: ¿peligra el puesto de Nicolás Larcamón si cae ante las Águilas del América? Un choque contra el acérrimo rival en la Liga MX siempre representa un punto de quiebre en el futbol mexicano, y un descalabro en este tipo de compromisos suele tener consecuencias fatales para cualquier estratega que no entrega resultados inmediatos.

Nicolás Larcamón gritando indicaciones. Mexsport

La afición celeste no soporta más tragos amargos. El revés por goleada de 3-0 ante la escuadra angelina dejó al equipo contra las cuerdas, a un solo paso de la eliminación en el certamen internacional. Este escenario catastrófico provocó que miles de seguidores exigieran la salida inmediata del timonel argentino en redes sociales y en las gradas. Para el grueso de la fanaticada, una hipotética derrota frente al conjunto azulcrema en el torneo local sería la gota que derramaría el vaso y dictaría el fin definitivo de su ciclo en la institución.

LA POSTURA DEFINITIVA DE LA DIRECTIVA CELESTE

A pesar del enojo generalizado y la enorme presión mediática, las altas esferas de La Máquina manejan la situación con total frialdad. Fuentes cercanas a la cúpula cementera confirmaron que la directiva no contempla, bajo ninguna circunstancia, despedir a Nicolás Larcamón en este momento. El respaldo hacia el entrenador sudamericano permanece intacto. Los altos mandos del club apagaron los rumores de forma tajante, asegurando que ni siquiera abrieron el debate sobre un posible cese en caso de un tropiezo frente al América.

Nicolás Larcamón protestando una jugada. Mexsport

Para los dirigentes, el proyecto deportivo sigue su curso normal. Ellos entienden perfectamente que el tropiezo en el plano internacional dolió profundamente en el orgullo de la institución, pero confían plenamente en la capacidad del cuerpo técnico para revertir el marcador en el juego de vuelta. La palabra "despido" simplemente no existe en el vocabulario actual de los jefes cruzazulinos, sin importar el resultado del próximo compromiso de alta exigencia.

LOS NÚMEROS QUE BLINDAN AL ESTRATEGA ARGENTINO

El principal escudo protector del director técnico radica en sus estadísticas dentro de la Liga MX. Actualmente, el cuadro de Cruz Azul ocupa la segunda posición de la tabla general con 27 unidades. Esta importante cosecha de puntos demuestra la gran solidez del equipo en el campeonato doméstico y funciona como el argumento perfecto para justificar la continuidad del estratega en el banquillo. La posibilidad de levantar el anhelado título de liga sigue más viva que nunca para el cuadro de La Noria.

Nicolás Larcamón con los brazos cruzados. Mexsport

La cúpula celeste evalúa el panorama completo antes de tomar decisiones precipitadas. Ellos saben que una victoria frente a los de Coapa y una remontada épica en la Concachampions cambiarían la narrativa de la noche a la mañana, transformando las críticas en aplausos. Por ahora, el banquillo no busca nuevo dueño. El argentino cuenta con el voto de confianza total para guiar el barco hasta el final de la temporada, buscando calmar las aguas y regalarle una nueva alegría a su gente en la élite del futbol nacional.