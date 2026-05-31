Las líneas de cal en el campo y el oficio que la FIFA desterró para el Mundial 2026

El Mundial moderno, este de 2026 que se jugará bajo el ojo absorbente de las redes sociales, la mercadotecnia y el abrumador peso de la tecnología, ha alejado de la competición a algunos trabajadores que se dedicaban a hacer las labores más sencillas, aunque rutinarias, de un partido.

Don Manuel se debate entre el dolor de espalda y el de sus piernas. Las estira para relajarse sobre una banca metálica, mira sus manos agrietadas y sonríe en el viejo llano, donde aún sus servicios son importantes. A su lado queda el bote de pintura de un litro agujereado como si fuera salero, lleno de cal, ese bulto que se compra en una tlapalería y no es más que piedra caliza horneada. De tanto pasarla sobre el pasto provoca un surco que distorsiona el campo, de ahí que la FIFA moviera sus lianas para corregir esa imperfección.

Pero para Don Manuel, un septuagenario aficionado del Cruz Azul, hay detalles que por ser mínimos, no deberían ser cambiados. Mira con nostalgia, de esa que sólo siente aquel que sabe que su oficio se ha extinguido. Sus manos muchas veces pusieron límites al caos. Las rayas blancas en los campos de fútbol tienen su propia vibración.

El pincel roto de un oficio que la FIFA olvidó

“Hoy veo el césped del Estadio Azteca o del Akron y parece una mesa de billar milimétrica. En mis tiempos no usábamos satélites ni rayos láser para marcarlas. Nos exigíamos caminar derechito, aguantando la respiración para que el pulso no traicione a la mano, arrastrando el bote", dice Don Manuel.

Don Manuel, un hombre con un oficio cada vez más olvidado Ambulante

Esa cal tosca guarda un secreto implacable: devoraba la tierra. Con el paso del tiempo, la reacción química termina por calcinar las raíces del césped. Antes era normal, pero la obsesión de la FIFA por la perfección cambió a los humanos por las máquinas.

El fútbol bohemio tiene otro tipo de filo, uno que cortaba, pero no mataba la ilusión. Los desperfectos eran parte del cuento del fútbol y esas zanjas en las líneas de cal eran la cartografía táctica del barrio. Los extremos sabían qué tipo de zapato usar, los guardametas memorizaban el relieve del área y el defensa medía su seguridad a través de las líneas.

El futbol moderno prefiere a las máquinas

El fútbol moderno, sin embargo, convertido en una coreografía televisiva, obligó a que las transmisiones fueran exactas porque la voracidad de millones de espectadores merecía saciarse con líneas perfectamente trazadas. El romanticismo ea pues, chocó de frente con las exigencias del negocio.

La FIFA, bajo el pragmatismo de proteger la integridad física del futbolista y estandarizar el espectáculo, desterró la cal porque según sus estudios, los jugadores podían sufrir quemaduras o irritaciones en los ojos y a la merced de la televisión, ya no se tolera una línea de banda que se curve o se ensanche, y obviamente también, para evitar lesiones.

Para la Copa del Mundo de 2026, las canchas de los dieciséis estadios mundialistas ya no olerán a tiza, sino a un límpido laboratorio. Aquel viejo oficio manual se ha sepultado por la frialdad de la ingeniería robótica. Hoy, pequeños vehículos autónomos guiados por posicionamiento GPS y rumbos láser recorren el campo con una precisión que borra el rastro de la humanidad. Las líneas ya no se trazan a ojo; se programan desde una tableta mediante un software de georreferenciación.

¿Con qué se harán las líneas en las canchas mundialistas?

Las mezclas actuales son emulsiones líquidas de composición molecular avanzada, diseñadas con resinas acrílicas biodegradables y compuestos de titanio. No queman el pasto; al contrario, contienen nutrientes que estimulan el crecimiento de la planta y garantizan una luminiscencia perfecta bajo los reflectores. La línea mide exactamente doce centímetros de principio a fin. Ni un milímetro más, ni un milímetro menos.

Luce espectacular la cancha del Estadio Banorte con líneas que miden 12 centímetros, Mexsport

El progreso es un animal indomable y las canchas del próximo Mundial son infinitamente mejores que aquellas que se tenían hace 40 años en el último mundial mexicano de 1986.

Don Manuel evita levantarse de golpe, se apoya primero en una rodilla y luego eleva la cadera. Echa un quejido que se parece a una rama rompiéndose y por sus ojos aparece esa neblina que sólo dan los campos de tierra llaneros. Tiene trabajo aún; poco, pero estimulante: hay que dibujar el círculo del campo llanero, partido por la tensión de una cuerda atada a una estaca de madera, como un estudiante ocupando un transportador.

"Esos robots de ahora hacen las cosas perfectas", concluye el viejo, mientras se limpia el talco de su pantalón. No se da cuenta de que conforme se pasa las manos, lo ensucia más. "Las máquinas no sienten los nervios del partido. Nosotros sabemos si el futbolista sufre porque el terreno está flojo o si el punto penal estaba hundido, esos secretos que sólo algunos conocen”.

Para él, las máquinas le han robado el alma al juego, o será que desde hace tiempo se perdió la humanidad en el fútbol. Sonríe tímido.