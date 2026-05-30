Ochoa vuelve con México tras dos años, ¿Jugará el Mundial 2026?

México se impuso 1-0 ante Australia en uno de los últimos partidos de preparación de cara al Mundial 2026. Sin embargo, el equipo mexicano no logró convencer en su funcionamiento colectivo.

Pese a la victoria, persisten las dudas sobre el nivel mostrado por el Tri a poco más de dos semanas del inicio del Mundial 2026.

Memo Ochoa en el juego de México vs Australia MEXSPORT

Ochoa volvió a vestir la playera de México

Uno de los momentos que marcó este partido fue que Guillermo Ochoa regresó a la cancha con la Selección Mexicana después de casi dos años sin minutos.

El experimentado portero ingresó al inicio del segundo tiempo en sustitución de Raúl Rangel y defendió el arco tricolor durante la parte complementaria.

En su participación, Ochoa mostró seguridad en los pocos balones que recibió, resolviendo con experiencia algunos centros y salidas.

La última vez que Ochoa había jugado con México fue el 11 de noviembre de 2024, en la derrota 2-0 ante Honduras en la Ida de las Semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Aquel partido dejó un sabor amargo, con dos goles encajados que contribuyeron a su alejamiento temporal de la titularidad.

Desde entonces, el guardameta de 40 años había permanecido sin minutos oficiales con el Tri, aunque siguió siendo convocado esporádicamente.

Este fue el XI del Tri para enfrentar a Australia en el compromiso celebrado en el Rose Bowl Stadium. Mexsport

¿Ochoa podría ver minutos en el Mundial 2026?

Javier Aguirre mantiene una plaza abierta en la portería para el veterano guardameta, quien ha expresado su deseo de disputar su sexto Mundial y luego retirarse de la Selección.

Sin embargo, se vislumbra complicado que Ochoa tenga minutos en el torneo. Raúl Rangel se ha consolidado como el principal candidato a titular, y el cuerpo técnico prioriza el ritmo competitivo.