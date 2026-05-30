Javier Aguirre puso "incómodo" a Álvaro Fidalgo en victoria sobre Australia 

Álvaro Fidalgo reconoció la dificultad para imponerse ante la Selección de Australia (1-0), en Pasadena, California. En lo individual, "el Maguito" destacó la posición táctica a la que fue encomendado por el técnico Javier Aguirre.

"Me sentí bien, poco a poco adaptándome a los compañeros y a lo que pide el cuerpo técnico. Hoy tocó jugar un poco más por derecha (en el sector medio), pero siempre disponible para el equipo y viendo qué pasa, pero muy contento", expresó Fidalgo a TV Azteca.

El español naturalizado mexicano disputó 60 minutos del juego en el Rose Bowl Stadium. Fue notable la férrea marca a la que fue sometido por los australianos. Sin embargo, el ex del América quedó con buenas conclusiones, pese a la nula conexión con el lateral derecho Jorge Sánchez. Cargar por derecha significó también que Orbelín Pineda sumara desgaste al buscar zonas de pase con el jugador del Real Betis.

"El primer tiempo no nos descifraron, ellos en el segundo tiempo ya fueron mejores".

Pero no pasó por alto las actuaciones individuales de sus compañeros durante esos minutos de alto peligro para la portería tricolor: "Israel (Reyes) salva una increíble, Memo (Ochoa) también; seguimos preparándonos para lo que viene y contentos con el partido de hoy".

Luis Romo, con calma y sin distracciones

Por su parte, el mediocampista Luis Romo exhortó a llevar el cierre de preparación con calma. Los conceptos y pland e juego del técnico Javier Aguirre están claros en el vestidor.

"Vamos paso a paso, siempre hay que soñar, pero es paso a paso al pensar en el debut del 11 (de junio contra Sudáfrica), luego Corea del Sur y así",

Durante la zona mixta el jugador de Chivas fue cuestionado por si pondrá de su cosecha y jerarquía, para convencer a Kevin Castañeda de fichar con su equipo.

"Temas de clubes en otro momento, ahora es enfocarse en Selección".