Javier Aguirre ya tiene la lista de México para el Mundial 2026: "Es lo mejor que encontramos"

Javier Aguirre lo confirma, la lista mundialista de la Selección Mexicana está armada y por enviarse a la FIFA. Sin embargo, el seleccionador mostró un semblante diferente a lo acostumbrado después de cada partido. Más serio y hasta cansado.

"Sí, tengo 20 meses con el equipo, lo mejor que encontramos de población de 60 a 70 jugadores, algunos no llegan en el mismo momento físico, atlético, faltan días para ponerlos a tono y arrancar con el pie derecho el día 11 (de junio, el partido inaugural contra Sudáfrica)", expresó el entrenador tras la victoria ante Australia (1-0).

En conferencia de prensa desde Pasadena, California, Javier Aguirre también dejó ver su pesar por los aspectos que no le gustaron con los australianos.

"No me gustó que en la segunda parte no fuimos agresivos en recuperación de pelota, jugaron bien, peor nos faltó trabajo defensivo más arriba. La profundidad, faltó posesión, costó la segunda parte".

Sobre lo positivo en el Rose Bowl Stadium, el Vasco Aguirre añadió que "más allá del ambiente y de la proximidad de la Copa Mundial, la actitud de vestidores bien, somos familia y conscientes de lo que viene, es lo que más valoro del grupo, sólidos, tenemos tranquilidad emocional, no nos alteramos ni nos enganchamos con el rival, eso será importante porque los rivales hacen sus partidos, nos vana. someter, desesperarnos con el tiempo y hasta la gente puede exigir, pero hoy necesito que la gente y mis jugadores estén tranquilos".

Sobre la actuación de Australia, selección clasificada al Mundial, Javier Aguirre resaltó su propuesta defensiva.

"Sabíamos que tenían buenos conceptos, me sorprendieron defensivamente, en otros juegos no tuvieron tanta dureza, fue difícil penetrar, pensé que jugarían más abiertos. Defensivamente me sorprendieron", refirió sobre el representativo australiano, colocado en el Grupo D, con Estados Unidos, Paraguay y Turquía.