Israel continúa invasión terrestre a Líbano, donde continúan los bombardeos

Las fuerzas israelíes avanzaron hasta varias localidades del sur de Líbano este miércoles, al tiempo que mantienen su campaña de bombardeos en el país, en el tercer día de combates con el movimiento proiraní Hezbolá.

Líbano se vio arrastrado el lunes al conflicto después de que el movimiento libanés proiraní Hezbolá lanzara un ataque contra Israel para "vengar" la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei, fallecido el sábado en un ataque israeloestadounidense contra Irán.

Israel instó a los habitantes de una extensa zona del sur de Líbano a evacuar sus hogares, en el marco de una ofensiva que ha dejado al menos 72 muertos y 437 heridos desde el lunes, además de 83 mil desplazados, según las autoridades libanesas.

Por su parte, Hezbolá reivindicó este miércoles varios ataques contra Israel, incluido uno con drones contra las industrias aeroespaciales Israelíes, en el centro del país. Este supone su objetivo más alejado de la frontera hasta ahora.

El grupo chiita afirmó además haber atacado con un "misil de precisión" una base militar en el norte.

Por tierra, el ejército israelí penetró este miércoles en Jiam, una localidad del sur de Líbano a unos seis kilómetros de la frontera, y llamó a evacuar un área del sur, entre la frontera con Israel y el río Litani, situado unos treinta kilómetros más al norte.

El martes, el ejército israelí afirmó que busca crear una zona tapón dentro de Líbano para proteger a los israelíes.

El ejército israelí declaró que busca establecer una zona tapón en territorio libanés. REUTERS

Tropas israelíes de tres divisiones, incluyendo unidades de infantería, blindados e ingenieros están operando en el sur de Líbano, dijo este miércoles el ejército israelí.

Las fuerzas de paz observaron hoy [miércoles] varios movimientos del [ejército israelí] y actividades militares, cerca de [...] Jiam, Beit Lif, Yarun, Hula, Kfar Kila, Jerbeh y Kfar Shuba", declaró la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (FPNUL) en un comunicado.

La FPNUL agregó que los movimientos del ejército israelí violan la "soberanía e integridad territorial" de Líbano.

En Jiam, los combatientes de Hezbolá se enfrentaron "directamente" con las fuerzas israelíes, dijo el movimiento proiraní; mientras que Israel anunció que dos de sus soldados resultaron "levemente heridos" por fuego antitanques mientras "operaban en el sur de Líbano".

Continúan los bombardeos

Al mismo tiempo, Israel continuó con su campaña de bombardeos.

Al sur de Beirut, la capital libanesa, ataques aéreos israelíes contra las regiones de Aramun y Saadiyat - zonas residenciales que no hacen parte de los bastiones de Hezbolá - dejaron seis muertos y ocho heridos, según el Ministerio de Salud.

Los bombardeos también golpearon un edificio de cuatro plantas en la ciudad milenaria de Baalbek, en el este de Líbano, donde Hezbolá está fuertemente implantado, con un saldo de cinco muertos y 15 heridos, según la Agencia Nacional de Información (ANI).

Por otra parte, en Hazmieh, un barrio cristiano de Beirut cercano al palacio presidencial y a numerosas legaciones diplomáticas, un bombardeo israelí alcanzó un hotel, según ANI, que no reportó víctimas.

Las imágenes de AFP muestran varias habitaciones destrozadas y a heridos recibiendo atención en la recepción. También se ve a clientes evacuando el lugar a toda prisa entre los escombros.

La periferia sur de Beirut también fue alcanzada este miércoles por una serie de bombardeos, después de que el ejército israelí emitiera órdenes de evacuación.

Uno de los ataques impactó en un edificio cercano a un importante hospital, según un fotógrafo de AFP.

El ejército israelí afirmó que continuará atacando a Hezbolá hasta lograr su desarme.

Con información de AFP.