Liga MX: La mitad de los equipos estrenarán técnico para el Apertura 2026
Nueve entrenadores vivirán su primer torneo en la Liga MX durante el Apertura 2026; Toluca y Tigres lucirán a los más longevos
De los 18 técnicos que arrancarán en el Apertura 2026 de la Liga MX, 9 de ellos vivirán su primer torneo al frente del equipo al cual representarán; Guido Pizarro y Antonio Turco Mohamed son los estrategas con más longevidad en sus respectivos combinados.
Tras el Clausura 2026 –en donde Cruz Azul logró alzar el título- un total de 9 equipos optaron por renovar su banquillo, mientras que 5 le dan continuidad al proyecto que arrancaron en el semestre anterior; 4 lucen al mismo estratega durante más de un año.
¿Qué técnicos debutan en el Apertura 2026?
La mitad de los equipos contarán con un nuevo Director Técnico para este nuevo semestre de la Liga MX; estos son cada uno de los 9 estrategas que debutarán para el Apertura 2026:
América / Guillermo Almada – primer torneo.
Atlante / Miguel Herrera – primer torneo.
Atlas / Hernán Crespo – por confirmar.
Atlético San Luis / Diego Mejía – primer torneo.
Pachuca / Benjamín Mora – primer torneo.
Puebla / Gerardo Espinoza – primer torneo.
Monterrey / Matías Almeyda – primer torneo.
Santos / Renato Paiva – primer torneo.
Pumas / Esteban Solari – primer torneo.
¿Qué técnicos vivirán su segundo torneo al hilo?
Joel Huiqui protagoniza la lista de los 5 estrategas que tendrán continuidad durante este Apertura 2026 de la Liga MX, semestre en el que también se disputará la Leagues Cup:
Cruz Azul / Joel Huiqui – segundo torneo.
FC Juárez / Pedro Caixinha – segundo torneo.
Querétaro / Esteban González – segundo torneo.
León / Javier Gandolfi – segundo torneo.
Necaxa / Martín Varini – segundo torneo.
¿Quiénes cuentan con proceso mayor a 1 año en Liga MX?
Protagonistas en las últimas ediciones del futbol mexicano, Chivas y Xolos cuentan con más de 1 años con Gabriel Milito y Sebastián Abreu al frente de la escuadra, buscando dar el paso que les ha hecho falta:
Chivas / Gabriel Milito – tercer torneo.
Xolos de Tijuana / Sebastián Abreu – tercer torneo.
¿Qué técnicos llevan más tiempo en sus equipos de Liga MX?
Los Directores Técnicos con mayor cantidad de torneos al frente de su escuadra son Antonio Mohamed y Guido Pizarro, quien buscará llevar a Tigres a un nuevo título de Liga MX sin la presencia de André-pierre Gignac:
Tigres / Guido Pizarro – cuarto torneo.
Toluca / Antonio Mohamed – cuarto torneo.
BFG