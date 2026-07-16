Liga MX: La mitad de los equipos estrenarán técnico para el Apertura 2026

De los 18 técnicos que arrancarán en el Apertura 2026 de la Liga MX, 9 de ellos vivirán su primer torneo al frente del equipo al cual representarán; Guido Pizarro y Antonio Turco Mohamed son los estrategas con más longevidad en sus respectivos combinados.

Tras el Clausura 2026 –en donde Cruz Azul logró alzar el título- un total de 9 equipos optaron por renovar su banquillo, mientras que 5 le dan continuidad al proyecto que arrancaron en el semestre anterior; 4 lucen al mismo estratega durante más de un año.

El Apertura 2026 de la Liga MX arrancará el jueves 16 de julio con el partido entre Necaxa y Atlante. Mexsport

¿Qué técnicos debutan en el Apertura 2026?

La mitad de los equipos contarán con un nuevo Director Técnico para este nuevo semestre de la Liga MX; estos son cada uno de los 9 estrategas que debutarán para el Apertura 2026:

América / Guillermo Almada – primer torneo.

Atlante / Miguel Herrera – primer torneo.

Atlas / Hernán Crespo – por confirmar.

Atlético San Luis / Diego Mejía – primer torneo.

Pachuca / Benjamín Mora – primer torneo.

Puebla / Gerardo Espinoza – primer torneo.

Monterrey / Matías Almeyda – primer torneo.

Santos / Renato Paiva – primer torneo.

Pumas / Esteban Solari – primer torneo.

¿Qué técnicos vivirán su segundo torneo al hilo?

Joel Huiqui protagoniza la lista de los 5 estrategas que tendrán continuidad durante este Apertura 2026 de la Liga MX, semestre en el que también se disputará la Leagues Cup:

Cruz Azul / Joel Huiqui – segundo torneo.

FC Juárez / Pedro Caixinha – segundo torneo.

Querétaro / Esteban González – segundo torneo.

León / Javier Gandolfi – segundo torneo.

Necaxa / Martín Varini – segundo torneo.

¿Quiénes cuentan con proceso mayor a 1 año en Liga MX?

Protagonistas en las últimas ediciones del futbol mexicano, Chivas y Xolos cuentan con más de 1 años con Gabriel Milito y Sebastián Abreu al frente de la escuadra, buscando dar el paso que les ha hecho falta:

Chivas / Gabriel Milito – tercer torneo.

Xolos de Tijuana / Sebastián Abreu – tercer torneo.

Gabriel Milito busca su primer título con Chivas, conjunto que no alza la Liga MX desde hace poco más de 9 años. Mexsport

¿Qué técnicos llevan más tiempo en sus equipos de Liga MX?

Los Directores Técnicos con mayor cantidad de torneos al frente de su escuadra son Antonio Mohamed y Guido Pizarro, quien buscará llevar a Tigres a un nuevo título de Liga MX sin la presencia de André-pierre Gignac:

Tigres / Guido Pizarro – cuarto torneo.

Toluca / Antonio Mohamed – cuarto torneo.

Antonio Mohamed celebra en el Estadio Nemesio Diez con Toluca. Mexsport

BFG