Última Hora Impreso de hoy

Liga MX: La mitad de los equipos estrenarán técnico para el Apertura 2026

Nueve entrenadores vivirán su primer torneo en la Liga MX durante el Apertura 2026; Toluca y Tigres lucirán a los más longevos

Por: Bernardo Ferreira

De los 18 entrenadores que arrancarán el Apertura 2026 de Liga MX, 9 comienzan su proceso.
De los 18 entrenadores que arrancarán el Apertura 2026 de Liga MX, 9 comienzan su proceso.Redes sociales

De los 18 técnicos que arrancarán en el Apertura 2026 de la Liga MX, 9 de ellos vivirán su primer torneo al frente del equipo al cual representarán; Guido Pizarro y Antonio Turco Mohamed son los estrategas con más longevidad en sus respectivos combinados.

Tras el Clausura 2026 –en donde Cruz Azul logró alzar el título- un total de 9 equipos optaron por renovar su banquillo, mientras que 5 le dan continuidad al proyecto que arrancaron en el semestre anterior; 4 lucen al mismo estratega durante más de un año.

El Apertura 2026 de la Liga MX arrancará el jueves 16 de julio con el partido entre Necaxa y Atlante.
El Apertura 2026 de la Liga MX arrancará el jueves 16 de julio con el partido entre Necaxa y Atlante.Mexsport

¿Qué técnicos debutan en el Apertura 2026?

La mitad de los equipos contarán con un nuevo Director Técnico para este nuevo semestre de la Liga MX; estos son cada uno de los 9 estrategas que debutarán para el Apertura 2026:

América / Guillermo Almada – primer torneo.

Atlante / Miguel Herrera – primer torneo.

Atlas / Hernán Crespo – por confirmar.

Atlético San Luis / Diego Mejía – primer torneo.

Pachuca / Benjamín Mora – primer torneo.

Puebla / Gerardo Espinoza – primer torneo.

Monterrey / Matías Almeyda – primer torneo.

Santos / Renato Paiva – primer torneo.

Pumas / Esteban Solari – primer torneo.

¿Qué técnicos vivirán su segundo torneo al hilo?

Joel Huiqui protagoniza la lista de los 5 estrategas que tendrán continuidad durante este Apertura 2026 de la Liga MX, semestre en el que también se disputará la Leagues Cup:

Cruz Azul / Joel Huiqui – segundo torneo.

FC Juárez / Pedro Caixinha – segundo torneo.

Querétaro / Esteban González – segundo torneo.

León / Javier Gandolfi – segundo torneo.

Necaxa / Martín Varini – segundo torneo.

¿Quiénes cuentan con proceso mayor a 1 año en Liga MX?

Protagonistas en las últimas ediciones del futbol mexicano, Chivas y Xolos cuentan con más de 1 años con Gabriel Milito y Sebastián Abreu al frente de la escuadra, buscando dar el paso que les ha hecho falta:

Chivas / Gabriel Milito – tercer torneo.

Xolos de Tijuana / Sebastián Abreu – tercer torneo.

Gabriel Milito head coach of Guadalajara during the 3rd round match between Guadalajara and Queretaro as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2026 at Akron Stadium, on January 17, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Gabriel Milito busca su primer título con Chivas, conjunto que no alza la Liga MX desde hace poco más de 9 años.Mexsport

¿Qué técnicos llevan más tiempo en sus equipos de Liga MX?

Los Directores Técnicos con mayor cantidad de torneos al frente de su escuadra son Antonio Mohamed y Guido Pizarro, quien buscará llevar a Tigres a un nuevo título de Liga MX sin la presencia de André-pierre Gignac:

Tigres / Guido Pizarro – cuarto torneo.

Toluca / Antonio Mohamed – cuarto torneo.

Antonio Mohamed celebra efusivamente la clasificación de los Diablos Rojos a la final de la Copa de Campeones de Concacaf.
Antonio Mohamed celebra en el Estadio Nemesio Diez con Toluca.Mexsport

BFG

Temas: