Paulo Strehlke rompe récord histórico y conquista su tercer oro para México en Juegos Centroamericanos

El récord de Ricardo Vargas parecía destinado a durar muchos años más. Paulo Strehlke necesitó apenas 15 minutos para borrarlo. El morelense dominó la final de los 1,500 metros libres en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con un espectacular 15:03.87, tiempo que le dio la medalla de oro, estableció un nuevo récord de la competencia y también una nueva marca mexicana.

La actuación de Strehlke fue dominante de principio a fin. Su registro dejó atrás la marca de 15:18.33 que Vargas había impuesto en Barranquilla y confirmó el momento excepcional que vive uno de los atletas más versátiles de la delegación mexicana.

El podio quedó muy lejos del mexicano. El venezolano Ronaldo Zambrano se quedó con la medalla de plata tras detener el cronómetro en 15:45.32, mientras que su compatriota Raúl Briceño obtuvo el bronce con 15:55.51. El puertorriqueño Jamarr Bruno terminó cuarto con 16:06.99.

Se consagra en Santo Domingo

La victoria representó la tercera medalla de oro para Strehlke en Santo Domingo 2026. Las dos anteriores las consiguió en las pruebas de aguas abiertas, la disciplina que lo llevó a representar a México en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en la que se ha consolidado como una de las principales figuras del continente.

Competir y ganar en los 1,500 metros libres frente a especialistas de piscina demuestra la amplitud de recursos del nadador nacido en Cuernavaca, Morelos, cuya preparación le permite rendir al máximo tanto en recorridos de larga distancia en mar abierto como en las pruebas más exigentes del calendario de natación.

Con apenas 20 años, Strehlke ya acumula un currículo que pocos mexicanos habían construido a esa edad. En París 2024 finalizó en el duodécimo lugar de la prueba olímpica de 10 kilómetros en aguas abiertas, la mejor actuación de un mexicano en esa disciplina. En 2025 conquistó el título de los Juegos Panamericanos Junior y, meses después, logró una histórica medalla de plata en la Copa del Mundo de Aguas Abiertas en la modalidad de 3 kilómetros knockout sprint, el primer podio de México en esa prueba.

Ahora, en Santo Domingo, amplió su legado. Primero dominó las competencias de aguas abiertas y después trasladó ese dominio a la alberca con una exhibición que terminó por derribar un récord histórico de la natación mexicana.

La bandera mexicana volvió a ondear en lo más alto del podio y el Himno Nacional sonó una vez más en Santo Domingo gracias a un atleta que sigue acumulando capítulos memorables. Tres medallas de oro en una misma edición de los Juegos Centroamericanos colocan a Paulo Strehlke entre los grandes protagonistas de la delegación tricolor y fortalecen su candidatura para convertirse en una de las cartas fuertes del deporte mexicano rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.