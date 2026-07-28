AS de Mónaco sería el destino de Erik Lira

Los rumores comienzan a concretarse y todo parece indicar que el jugador de la Máquina de Cruz Azul, Erik Lira, ha comenzado a preparar sus maletas para ir a jugar al viejo continente.

Luego de haber resultado Campeón de Liga el torneo anterior y de tener un destacado papel con la Selección de México en el pasado Mundial de la FIFA, el mediocampista de Cruz Azul estaría negociando su pase con el equipo AS de Mónaco, de la Liga Francesa.

El entorno de Erik ve con muy buenos ojos jugar en el equipo del principado, que es un equipo importante, una liga de bastante prestigio”, reveló el reportero Gibran Araige, en el programa Tricolor al día, de TUDN.

Erik jugó 346 minutos en la pasada Copa del Mundo, en la que fue titular en 5 de los 4 juegos que disputó el combinado mexicano. Con Cruz Azul, el pasado Torneo Clausura 2026, tuvo actividad en 1284 minutos, y aunque el equipo resultó Campeón del certamen, Lira no pudo disputar la Liguilla con el equipo debido a su convocatoria a la Selección Mexicana, con la que comenzó concentración desde la Jornada 15.

Erik Lira, quien es representado por la agencia StayPro, juega con la Máquina de Cruz Azul desde el Torneo Clausura 2022. Previamente, militó con los Pumas de la UNAM y los Rayos del Necaxa.

Sólo Márquez ha jugado en Mónaco

De concretarse el pase de Erik Lira al AS de Mónaco, sería el segundo futbolista mexicano el fichar con el equipo francés, toda vez que Rafael Márquez, actual Director Técnico de la Selección Mexicana, jugó con el equipo del principado.

Rafael Márquez aún no confirma oficialmente a su Cuerpo Técnico para el inicio de su proceso en Selección Mexicana. Mexsport

El Káiser, con sólo 20 años de edad, firmó con el Mónaco de Francia en 1999, mismo año en el que logró ser Campeón de la Ligue 1, tras haber militado con los Zorros del Atlas.