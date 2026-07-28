En Guatemala se disculpan con mexicana tras polémica en Centroamericanos

Tras la polémica que surgió por una publicación en redes sociales en el que señaló que México llevó a una coreana que no pudo vencer a Alejandra Higueros, la Liga Nacional GT ofreció una disculpa pública, consideró talentosa a Seo Hyun Cecilia Lee Kimes y afirmó que tanto las personas y medios mexicanos sacaron de contexto el mensaje real.

“Queremos ofrecer una disculpa pública y sincera a la talentosa atleta mexicana @leececy, quien recientemente obtuvo una destacada medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026”, comenzó la Liga Nacional GT, que ofrece información sobre el deporte guatemalteco y que no es la página oficial de la liga, según su biografía en redes sociales.

La Liga Nacional GT subrayó que su intención era la de expresar un acto de admiración hacia las personas surcoreanas Mexsport

La Liga aclaró que en ningún momento su publicación tuvo fines de racismo o discriminación, “tal como desafortunadamente se interpretó en diversos sectores de la población mexicana. Consideramos que muchas personas y medios sacaron el mensaje de su contexto real”.

Asimismo, subrayó que la intención original de su publicación era la de expresar un acto de admiración hacia las personas surcoreanas por su condición de potencia mundial en el taekwondo.

“Para nadie es un secreto que los países asiáticos poseen una trayectoria y un talento indiscutible en las artes marciales”, indicó.

William Arroyo y Seo Lee ganaron la medalla de oro en Mixed Poomsae Freestyle de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 Mexsport

La Liga Nacional GT reconoció que su error radicó en no investigar a profundidad los antecedentes de Cecilia, quien nació en Monterrey y la hace una mexicana 100 por ciento.

“Si en algún momento nuestras palabras hicieron sentir incómoda a Cecilia o hirieron sus sentimientos, volvemos a pedirle una disculpa de corazón. Nos queda completamente claro que ella es tan mexicana como el Águila Real.

Reiteramos nuestro respeto y admiración por el esfuerzo, la dedicación y el éxito deportivo de Cecilia Lee en esta justa internacional”, finalizó.

EL MENSAJE DE LA LIGA NACIONAL GT QUE ORIGINÓ LA POLÉMICA:

“México llevó a la surcoreana Lee Kim, para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la disciplina de taekwondo femenino, una disciplina donde las asiáticas son potencia, pero ni así pudieron derrotar a nuestra campeona Alejandra Higueros, la actual número uno del ranking mundial. La chapina se quedó con el oro y la ‘mexicana’ con la plata”.