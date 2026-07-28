Aaron Rodgers revela quién lo convenció de jugar una temporada más con Steelers

Aaron Rodgers confesó que pensó retirarse tras la temporada pasada, pero una conversación con su esposa cambió el rumbo de su carrera en la NFL.

Aaron Rodgers estuvo muy cerca de poner punto final a una de las carreras más brillantes en la historia de la NFL. El quarterback de los Steelers reconoció que al concluir la temporada anterior estaba convencido de que había llegado el momento del retiro. Sin embargo, una conversación en casa terminó por cambiar su decisión.

Durante su primera conferencia de prensa en el campo de entrenamiento de los Steelers, Rodgers reveló que la persona que terminó por convencerlo de jugar una campaña más no fue un compañero, un directivo o un entrenador. Fue su esposa.

Pensé que el año pasado podía ser el último", explicó el quarterback de 42 años. "Luego contrataron a Mike McCarthy, hablé con mi esposa y ella me dijo: 'Puedes quedarte un año más'. Entonces pensé: 'Veamos si funciona', y todo terminó encajando".

La confesión dejó claro que la continuidad de Rodgers dependía tanto de factores deportivos como personales. El regreso de Mike McCarthy, entrenador con quien conquistó el Super Bowl XLV durante su etapa con los Packers, fue determinante. Pero el respaldo familiar terminó inclinando la balanza. Aaron Rodgers ya había pensado en el retiro

La posibilidad de despedirse de la NFL no era nueva. Desde junio, Rodgers había adelantado en el programa The Pat McAfee Show que estaba "bastante seguro" de que la temporada 2026 sería la última de su carrera.

Por eso firmamos un contrato de un año. No se trataba de buscar un acuerdo largo. Solo quería terminar mi carrera disfrutando del futbol americano. Llevo más de dos décadas jugando y ha sido una experiencia increíble", comentó en aquella ocasión.

Sin embargo, tras la eliminación de Pittsburgh en la ronda de comodines frente a los Texans, evitó tomar una decisión en caliente.

No voy a decidir basado en las emociones. Estoy decepcionado, pero también fue un año muy divertido", declaró entonces.

La última temporada de Aaron Rodgers

Rodgers disputó 16 de los 17 partidos de temporada regular con Pittsburgh en 2025, perdiéndose únicamente un encuentro por una lesión en la mano. Guiando a los Steelers a un récord de 10-7, ayudó al equipo a conquistar el título divisional, aunque nuevamente quedaron eliminados en su primer partido de postemporada.

Desde el punto de vista estadístico, el veterano modificó notablemente su estilo de juego. De acuerdo con Pro Football Focus, registró un promedio de profundidad de pase (ADOT) de apenas 6.6 yardas, el más bajo entre todos los quarterbacks con al menos 200 intentos de pase y también el menor de toda su carrera.

El cambio reflejó una ofensiva basada en envíos cortos y rápidos, muy distinta al agresivo ataque vertical que caracterizó gran parte de su trayectoria.

Fija fecha de su adiós

Aunque su esposa fue clave para extender su carrera un año más, Rodgers dejó claro que no existe posibilidad de prolongarla nuevamente.

Cuando un reportero le preguntó si contemplaba jugar otra temporada después de 2026, respondió con dos palabras que no dejaron espacio para interpretaciones.

Cero debate".

Con esa respuesta, el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL reiteró que la campaña 2026 será el último capítulo de una carrera que comenzó en 2005 y que lo convirtió en uno de los quarterbacks más talentosos y eficientes de la era moderna. Su objetivo ahora es cerrar esa historia intentando devolver a los Steelers a la pelea por el Super Bowl, acompañado por el entrenador que marcó la etapa más exitosa de su carrera y con el respaldo de la persona que terminó convenciéndolo de no retirarse un año antes.