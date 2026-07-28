Carlos Acevedo se le rompe el short y tiene bochornoso momento (VIDEO)
Durante el partido entre Santos vs Atlas, Carlos Acevedo protagonizó un momento bochornoso con su short
Santos Laguna ha iniciado el torneo Apertura 2026 de la peor manera posible. Con apenas dos partidos disputados, el equipo de Torreón ya acumula dos derrotas consecutivas que reflejan una falta de solidez defensiva y de ideas en el ataque.
La afición, acostumbrada a otro tipo de escenarios, ve con preocupación cómo su equipo no logra encontrar el ritmo ni la confianza necesaria para competir en la Liga MX.
Las críticas hacia la dirección técnica y el plantel han comenzado a crecer, y cada partido se convierte en una prueba de fuego para un Santos que parece lejos de su mejor versión.
Carlos Acevedo tiene bochornoso momento con su short
En medio de la presión del encuentro ante Atlas, el portero Carlos Acevedo protagonizó uno de esos momentos que nadie esperaba ver en un partido oficial.
Mientras se movía por su área y gesticulaba hacia sus compañeros, el short del arquero comenzó a ceder de forma evidente, dejando al descubierto parte de su ropa interior ante las cámaras y el público presente.
Acevedo, concentrado en el juego y en organizar la defensa, pareció no darse cuenta de inmediato de la situación.
Siguió caminando y señalando con total naturalidad, mientras el short se desplazaba cada vez más hacia abajo, generando una escena tan inesperada como cómica en pleno partido.
Las imágenes captadas desde diferentes ángulos muestran al guardameta intentando mantener la compostura, aunque el problema con su equipación era imposible de ocultar.
Aficionados y jugadores cercanos reaccionaron con risas y gestos de sorpresa, convirtiendo un instante técnico en un episodio viral al instante.
Finalmente, Acevedo tuvo que detenerse un momento para intentar acomodarse el short, pero el daño ya estaba hecho, hasta que el personal del cuerpo técnico tuvo que llevarle otro para que se lo cambiará.