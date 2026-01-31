NBA suspende 25 partidos a Paul George por violar la política antidopaje

Paul George, la súper estrella de los Philadelphia 76ers, fue suspendido 25 partidos por la NBA tras violar la política antidopaje de la liga, luego de consumir un medicamento no permitido. La sanción entró en vigor de manera inmediata este sábado, en el duelo que Filadelfia disputa ante los New Orleans Pelicans en el Xfinity Mobile Arena.

La NBA informó que el castigo se aplicó conforme a los lineamientos del Programa Antidrogas de la NBA/NBPA, lo que implica que George no podrá participar en juegos oficiales ni percibir salario durante el periodo de la suspensión. La decisión fue tomada tras la revisión del caso por parte de la liga y se ejecutó sin margen de apelación inmediata.

Se trata de una baja de alto impacto para los Sixers en un tramo determinante del calendario, cuando la carrera por los puestos directos de playoffs comienza a estrecharse y cada victoria tiene un peso específico en la clasificación del Este. La ausencia de una de sus figuras modifica de inmediato el panorama competitivo del equipo.

Poco después de hacerse oficial la sanción, el propio Paul George reconoció públicamente su error y explicó el contexto personal que derivó en la infracción. En un mensaje difundido por el periodista Shams Charania, de ESPN, el alero asumió la responsabilidad total de lo ocurrido y ofreció disculpas al club, a sus compañeros y a la afición.

En los últimos años he hablado sobre la importancia de la salud mental y, al buscar tratamiento por un problema personal, cometí el error de tomar un medicamento inapropiado. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones y me disculpo con la organización de los Sixers, con mis compañeros y con los aficionados de Filadelfia por mi mala decisión durante este proceso”, expresó el jugador.

La suspensión llega en una temporada marcada por la irregularidad para el veterano de 35 años. Hasta ahora, George solo había disputado 27 partidos, limitado por una serie de problemas físicos que afectaron su continuidad. En ese lapso, promediaba 16 puntos por partido, números respetables, aunque por debajo del impacto sostenido que Filadelfia esperaba de una de sus principales figuras.

En el plano colectivo, los Sixers se ubican en el sexto lugar de la Conferencia Este, con un récord de 26 victorias y 21 derrotas, justo en la frontera que otorga acceso directo a la postemporada. La ausencia de George obligará al cuerpo técnico a redistribuir responsabilidades ofensivas, ajustar rotaciones y administrar con mayor precisión el desgaste del roster.

Más allá del castigo, el propio jugador dejó claro que utilizará este periodo como una oportunidad de reconstrucción personal. “Estoy concentrado en aprovechar este tiempo para asegurarme de que mi mente y mi cuerpo estén en las mejores condiciones posibles para ayudar al equipo cuando regrese”, añadió.

La NBA no detalló el nombre del medicamento involucrado. Mientras tanto, Filadelfia deberá afrontar una parte crucial de la temporada regular sin una de sus superestrellas, con la presión intacta de mantenerse en zona de clasificación y llegar con margen al cierre del calendario.