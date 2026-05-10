Barcelona vs Real Madrid: Mbappé es baja oficial para el Clásico de HOY por lesión

El peor de los escenarios se confirmó para el Real Madrid. Kylian Mbappé no pudo ganar la carrera contra el tiempo y quedó fuera de la convocatoria de Álvaro Arbeloa para el Clásico de este domingo ante el FC Barcelona. Pese a que el 'Astro Galo' intentó forzar hasta el último minuto entrenando con el grupo, el cuerpo médico merengue decidió no arriesgar una recaída en el músculo semitendinoso que lo dejaría fuera del Mundial 2026.

La ausencia de Mbappé es el tiro de gracia para un Madrid que llega herido de muerte al Spotify Camp Nou. El vestidor es una olla a presión tras la escandalosa pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni; de hecho, el uruguayo también es baja oficial tras sufrir un traumatismo craneoencefálicoproducto del altercado, mientras que el francés sí entró en la lista tras pedir disculpas y pagar una multa de medio millón de euros.

Hospital Merengue y revolución de Arbeloa

Con el título de LaLiga en juego, Arbeloa se presenta al duelo más importante del año con una lista de ausencias que asusta: a Mbappé y Valverde se suman las bajas confirmadas de Carvajal, Militão, Mendy y Ceballos. Ante la emergencia, el estratega ha tenido que echar mano de la cantera del Castilla para completar una convocatoria de supervivencia en territorio culé.

La presión sobre Mbappé está por las nubes; un sector de la afición ya le factura no estar en las citas grandes, y este Clásico —que podría definir el título para el Barça de Hansi Flick— será la prueba de fuego para un Real Madrid que busca un milagro entre las cenizas de su propia crisis.